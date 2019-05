En 17-årig ung mand har fået dom for at have deltaget i de voldsomme uroligheder i Albertslund i forbindelse med en Rasmus Paludan-demonstration, som politiet nedlagde forbud imod.

Send til din ven. X Artiklen: Uro efter demonstration: 17-årig skal i fængsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uro efter demonstration: 17-årig skal i fængsel

Vestegnen - 22. maj 2019 kl. 16:52 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uroen efter en planlagt Rasmus Paludan-demonstration i Albertslund har onsdag kostet en 17-årig ung mand en dom på otte måneders fængsel.

Den 15. april havde lederen af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, anmeldt at ville foretage en demonstration i Albertslund. Den skulle finde sted i et boligområde ved Egelundsvej i det vestlige Albertslund, tæt på Egelundskolen.

Vestegnens Politi måtte imidlertid aflyse demonstrationen af sikkerhedsmæssige årsager, og Rasmus Paludan dukkede aldrig op.

Bagefter opstod der voldsomme uroligheder med deltagelse af, efter politiets skøn, op mod 250 personer. Mange maskerede sig, der blev kastet sten og kanonslag mod politiet, og der blev sat ild til containere og barrikader i området.

Under urolighederne opdagede politipatrulje omkring 150 meter fra det planlagte demonstrationssted en ung mand, der mellem to biler sad med en åben halvliters vandflaske, fyldt med benzin.

Den unge mand havde kort forinden været en del af en gruppe, der var på vej mod stedet, hvor demonstrationen skulle have fundet sted. Gruppen var i gang med at maskere sig, og der blev kastet sten og kanonslag mod to patruljevogne. Den unge mand var blevet tilbageholdt og sigtet for blandt andet at have vist fuckfinger mod politiet, men havde så fået lov til at gå.

Den 17-årige havde den 19. marts 2019 fået en betinget dom på fire måneders fængsel for vold og for besiddelse af kokain med henblik på salg. Han blev nu anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf om grov forstyrrelse af den offentlige orden og for forsøg på brandstiftelse.

Dagen efter blev han varetægtsfængslet, på grund af sin unge alder ved anbringelse på en lukket ungdomsinstitution.

Onsdag sad den 17-årige på anklagebænken i Retten i Glostrup. Han nægtede sig skyldig, oplyser Retten i Glostrup. Han havde godt nok sammen med kammerater været på vej for at se og høre Rasmus Paludan, men ikke deltaget i nogen uroligheder. Den halsedisse, han havde på, var for at varme hans sarte hals, og benzinen i flasken var til hans knallert, der var løbet tør, og som stod fem minutters gang derfra.

Der var enighed i domsmandsretten om, at hans forklaring var fuldstændig usandsynlig og utroværdig. Det blev fundet bevist, både at han havde været en del af en gruppe, der maskerede sig, kastede kanonslag mod politiet med mere, og at hans hensigt med benzinen i vandflasken havde været at foretage brandstiftelse som led i urolighederne.

Straffen blev fastsat til fængsel i otte måneder, hvoraf de fire måneder var den betingede straf fra dommen af 19. marts.

Retten lagde vægt på, at deltagelse i så grove uroligheder, med angreb på politi og ildspåsættelser, ud fra generalpræventive hensyn bør medføre en ganske betydelig straf. Dertil kom, at tiltalte mindre end en måned tidligere havde fået en betinget dom, og at han fortsatte med at deltage i urolighederne, efter han første gang var blevet tilbageholdt og sigtet.

Af de samme grunde kunne betinget dom ikke komme på tale, selvom tiltalte kun er 17 år gammel, bestemte Retten i Glostrup.

Den 17-årige tog betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen. Retten i Glostrup bestemte, at den 17-årige fortsat skal være varetægtsfængslet på den lukkede institution.

relaterede artikler

To er fængslet efter ballade i Albertslund 16. april 2019 kl. 12:58