Udstillingen »Dream & Memory ? Changes of Chinese People?s Livelihood in the Past 40 Years« kommer til Vallensbæk.

Unikke fotos viser hverdagen i Kina

Udstillingen har titlen »Dream & Memory - Changes of Chinese People's Livelihood in the Past 40 Years« og vises i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus fra den 6. til den 9. juni. Der bliver mulighed for en guidet rundvisning af en repræsentant fra den kinesiske delegation den 9. juni klokken 11.