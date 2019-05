Se billedserie Kulturprojektet har haft musik, filmproduktion og foto som omdrejningspunkter. Fotos: Turning Tables

Unge viser deres kunst frem for hele kvarteret

Vestegnen - 17. maj 2019 kl. 09:03

De sidste tre uger har der været ekstraordinær meget aktivitet omkring de ikoniske boligblokke i Brøndby Strand. En større gruppe børn og unge fra området har deltaget i et alternativt kulturprojekt, hvor et stærkt fællesskab omkring musik, filmproduktion og foto har været omdrejningspunktet.

Lørdag den 18. maj kulminerer det hele med en fest, hvor publikum både kan opleve koncert, filmfremvisning og fotoudstillinger, som de unge har skabt.

Festen starter kl. 14, fra klokken 14.30 er der korte taler af blandt andre Brøndbys borgmester Kent Magelund og formand for Brøndby Boligselskab Michael Buch Barnes, inden der for alvorlig kommer gang i aktiviteterne, som varer frem til kl. 17. Arrangementet er gratis og åbent for alle.

Bag projektet står en alliance mellem organisationerne Turning Tables Danmark, Brøndby Strand Projektet og Brøndby Boligselskab. Og netop det gode samarbejde på tværs fremhæver daglig leder i Turning Tables Danmark, Alex Ferlini, som en af de væsentligste grunde til en vellykket indsats.

- Uden vores stærke partnere og den lokale opbakning, ville vi ikke kunne gøre det, vi gør. Det er virkelig stærkt at mærke den energi og velvilje, der er her i Brøndby Strand. Vi oplever et mod til at bruge kulturen som en måde til dels at give børn og unge mulighed for at indgå i nye stærke fællesskaber, men også som en måde at - gennem musikken, videoerne og billederne - give et mere nuanceret billede af livet i Brøndby Strand, end det folk ellers oplever i medier og offentligheder, siger Alex Ferlini.

Turning Tables har siden 29. april arbejdet ud fra en 20-fods skibscontainer, der er placeret på parkeringspladsen ved Hallingparken. Men hvor skibscontainere ofte har 'Mærsk' skrevet på siden, så indeholder denne container et musikstudie, hvor unge fra lokalområdet har skrevet tekster, lavet beats og indspillet sange - deres helt egne historier om livet som ung i Brøndby Strand.

I Brøndby Boligselskab glæder bestyrelsesformand Michael Buch Barnes sig over Turning Tables' arbejde med de unge fra området.

- Det ligger os meget på sinde, at vi har nogle tilbud til de lokale børn og unge, som kan give dem nogle sjove og spændende oplevelser. Oplevelser som også udfordrer dem og giver dem nogle kreative værktøjer til at udtrykke sig med. Og her er samarbejdet med Turning Tables helt centralt, siger Michael Buch Barnes.

Han understreger også, at projektet både er godt for de unge, som deltager og for området som helhed.

- Det har betydet, at de unge mennesker har fået blod på tanden og gerne vil være med. Og så kan projektet jo være med til at vise Brøndby Strand på en anden måde - at der foregår en masse gode ting i den almene boligsektor. Vi glemmer bare at fortælle det, og det minder det her projekt os om, siger Michael Buch Barnes.