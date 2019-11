Der var masser af skoleelever og forældre til Mød en virksomhed i Kometen i Hvidovre. Foto: Kim Rasmussen

Unge strømmede til messe med lokale virksomheder

Vestegnen - 18. november 2019 kl. 10:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mød en virksomhed satte besøgsrekord onsdag den 13. november, da de ældste skoleelever i Hvidovre besøgte virksomhedsmessen i Kometen. Omkring 750 personer lagde vejen forbi messen, som havde deltagelse af 26 lokale virksomheder.

Lang kø for at komme ind Allerede inden klokken 16, hvor messen slog dørene op, var der lang kø for at komme ind i Kometen. I de to efterfølgende timer var messen spækket med nysgerrige unge, og det summede omkring virksomhedsstandene. Virksomhederne havde taget imod invitationen til at møde Hvidovres unge, og deltog med både lærlinge, medarbejdere og direktører samt smagsprøver på, hvad en arbejdsdag består af i deres virksomheder.

Virksomhederne var glade for den store interesse fra Hvidovres unge.

Rekrutterer ofte lokale til jobs

Dachser er en stor international transportvirksomhed og var med på messen for første gang. General Manager for Dachser Denmarks filial i Hvidovre, Peter Hut, var sammen med to speditionselever med på messen for at fortælle de unge om, hvordan man bliver speditør.

- Vi har mødt mange unge, som ikke vidste, hvad en speditør laver, og det har vi så fået fortalt dem. 'Mød en virksomhed' er en rigtig god mulighed, hvor vi kan få vist de unge mennesker, hvad man kan arbejde med i en koncern som vores. Det er også godt for os at møde Hvidovres unge, da vi ofte rekrutterer lokale til vores jobs, siger Peter Hut.

Hos Chr. Hansen A/S, der har en stor fabrik på Avedøre Holme, kunne de unge høre mere om mange forskellige typer af jobs.

- Vi er en stor virksomhed, som har rigtig mange faggrupper samt nationaliteter ansat, ligesom vi har medarbejdere med forskellige baggrunde, der har videreuddannet sig. Så vi har både håndværkere, bagere, laboranter, advokater, journalister og mange andre. Mange af de unge blev derfor lidt overraskede over, at man kan arbejde med så mange forskellige ting i en virksomhed, men de har virkelig været nysgerrige og stillet gode spørgsmål til os. Det er vigtigt for os at komme ud til Mød en virksomhed og andre lignende arrangementer, for det er her, vi kan lære fremtidens medarbejdere at kende og gøre opmærksom på os selv, siger René Birch, der er afdelingsleder hos Chr. Hansen A/S.

De unge tager deres fremtid alvorligt Hvidovres kommunaldirektør Nich Bendtsen er godt tilfreds over det store fremmøde til og glæder sig samtidig over virksomhedernes store engagement i messen.

- Det er rigtigt godt at opleve, at Hvidovres unge tager deres fremtid alvorligt. Da jeg gik rundt på messen, kunne jeg mærke elevernes store engagement - de havde masser af gode spørgsmål til virksomhederne. Det er også rigtigt positivt at opleve, at virksomhederne lægger så meget energi i Mød en virksomhed. De er virkelig velforberedte og giver sig god tid til at forklare, hvad jobbet går ud på til de unge og deres forældre. Vi har på årets messe haft et særligt fokus på at få de unge til at prøve kræfter med erhvervspraktik og mange af virksomhederne er klar til at tage imod praktikanter, siger Nich Bendtsen.

Messen er tilbage næste år Det er til marts, at folkeskoleeleverne i 9. klasse og 10. klasse i Hvidovres skoler skal beslutte hvilken uddannelse, de skal tage efter folkeskolen.

Mød en virksomhed vender tilbage til november 2020.