Se billedserie Eleverne har i grupper skulle samarbejde om at bygge og male topersoners gyngestole. Når forløbet er slut, kommer der til at stå en af stolene på hver af de fire folkeskoler, så eleverne kan vise resten af skolen, hvad de har lavet.

Send til din ven. X Artiklen: Unge prøver håndværksfag i skoletiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge prøver håndværksfag i skoletiden

Vestegnen - 05. november 2019 kl. 17:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

17 unge fra Greve Nord har seks tirsdage byttet den almindelige skoledag ud med en dag på værkstedet på erhvervsskolen EUC Sjælland i Køge. Her har de fået mulighed for at prøve kræfter med tømre-, snedker- og malerfaget og hele processen med at forvandle en bunke træ til en blå gyngestol.

De unge går alle i 8. klasse, og formålet med projektet Praksistalenter er at give de unge mulighed for at prøve håndværksfagene og introducere dem for erhvervsskolen og dennes mange uddannelsesmuligheder. Eleverne lærer samtidig matematik, samarbejde og planlægning på en anden måde end ved den traditionelle undervisning.

De unge har sammen med faglærere fra erhvervsskolen blandt andet skulle bygge en gyngestol af træ, så de har været i gang med at måle og regne.

- Vi har lært, hvor vigtigt det er, at man sørger for, at målene passer sammen, og de har de rigtige vinkler. Ellers skal man lave det om, for så passer det ikke. Så vi har lært matematik, men også hvordan vi skal gribe opgaven an. Hvor vi skal starte, og hvad det næste er. Det er en meget sjovere måde at lære på, og man husker det bedre, når man laver noget imens og ikke bare skal læse det, siger Sonny Liamsson fra 8.Z på Krogårdskolen.

- Det er rigtig sjovt at være med herude og lave noget. Jeg savner at have sløjd og billedkunst i skolen, for i de store klasser har vi ikke kreative fag, fortsætter han.

Eleverne kommer fra henholdsvis Arenaskolen, Krogårdsskolen, Hedelyskolen og Damagerskolen, og de har selv meldt sig til at være med i projektet.

- Nogle af eleverne har allerede en idé om, at de gerne vil starte på en håndværksuddannelse, og så er det en god måde at komme ud og prøve det og se skolen. For andre handler det om at få et frirum og komme ud og lave noget andet fagligt, hvor de lærer og får en succesoplevelse med noget andet end bøgerne. Uanset hvad motivationen er, så er vi glade for at byde eleverne velkommen og vise, hvilke muligheder skolen tilbyder, siger Janni Baggersgaard, der er afdelingsleder på EUC Sjælland.

Forløbet er en del af indsatsen "Fra fritidsjob til faglært", som Greve Nord Projektet udfører med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Indsatsen skal støtte flere unge fra Greve og Køge i at søge ind på og gennemføre en erhvervsuddannelse. Det skal blandt andet ske gennem tidligere brobygning mellem folkeskolerne og erhvervsuddannelserne.

- Når de unge er her de seks dage, får de en forsmag på, hvad man laver på uddannelserne, men også hvordan det er at gå på skolen, hvilke regler og forpligtelser, der er, og hvad vi forventer af vores elever. Så når eleverne eventuelt starter efter folkeskolen, føler de sig trygge her og ved, hvad det handler om, og det er en stor fordel for både dem og os, forklarer Janni Baggersgaard.

- Man lærer at samarbejde på en helt anden måde, når man laver eller bygger noget, end hvis det er almindeligt skolearbejde. Der bliver det hurtigt sådan, at dem, der kan finde ud af det, bare laver det. Men når vi skal måle og save, så er det lettere at lære af hinanden, for der kan vi være gode til forskellige ting, som man kan vise de andre, siger Julie B. Mieritz fra 8.Z. på Kroggårdsskolen.

Det er den boligsociale indsats Greve Nord Projektet, Uddannelsesvejledningen i Greves Ungecenter, de fire medvirkende folkeskoler, EUC Sjælland og Klub Godset, der arrangerer forløbet.

- Eleverne har taget rigtig godt imod projektet, og at de lærer noget nyt hver gang. De er blevet mere selvhjulpne med både værktøjet, byggeprocessen og samarbejdet. De er engagerede, og flere af dem giver udtryk for, at de overvejer at blive håndværkere. Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at alle der har været med også starter på en erhvervsuddannelse. Men det har i hvert fald betydet, at nogle af eleverne har opdaget, at de har hænderne skruet godt på, og at håndværksvejen er en oplagt mulighed, fortæller Søren Lukassen, der som børne- og ungekoordinator i Greve Nord Projektet har hjulpet eleverne i værkstedet.