Forestillingen Frihed, som har premiere på Det kongelige Teater kommer også til Arken i Ishøj. Foto: Per Morten Abrahamsen

Unge optræder med scenekunst på museum

Vestegnen - 08. juli 2021 kl. 06:11 Kontakt redaktionen

FRIHED: 28 unges scenekunstneriske fortællinger om Frihed kommer til Arken i Ishøj efter premiere på Det Kongelige Teater

Den 8. august kl. 14 indtager 28 unge fra hovedstadsområdet Arken med deres egne fortællinger om Frihed.

Sammen med den internationalt anerkendte koreograf Tim Rushton stiller Balcon med Projekt Dansedrømme 2021 endnu en gang scene og kunstneriske kræfter til rådighed på Det Kongelige Teater, Mellemgulvet, hvor 28 unge mennesker gennem krop, dans og musik får lov at udleve og udforske deres dansedrømme gennem temaet Frihed. Efterfølgende drager de unge videre til Ishøj, og forestillingen opføres på kunstmuseet Arken. De unge kommer fra øst og vest og deres liv og historier er vidt forskellige. Blandt de 28 unge er Elise Madsen Kirkegaard, der bor og er opvokset i Ishøj.

- Vi unge fandt hurtigt trygheden og tilliden til hinanden. Det har været med til at gøre, at vi sammen har udfordret vores personlige grænser både fysisk - men også psykisk. Sammen har vi videreført vores personlige udvikling ind i dansen. Det har været en rejse for livet, fortæller Elise Madsen Kirkegaard.

Forestillingen er et tidsbillede på en generation af unge mennesker, der møder konstante sociale udfordringer, restriktioner og eksistentielle dilemmaer i en verden i hastig forandring med de mange krav og forventninger, de bliver mødt med i deres hverdag. Forestillingen skildrer gennem dans og musik, hvad det vil sige at være ung i dag - på godt og ondt. Om hvordan det som ung er at stå over for udfordringer, der synes uoverkommelige - og om at samle mod til at kæmpe for deres drømme og det de tror på - trods alle odds.

Mental rejse i sindet

Gennem tre måneders workshops og prøver har de unge i et samarbejde med det kunstneriske hold været på en mental rejse ind i sindet og ud i kroppen og udforsket deres forskellige oplevelser over temaet Frihed.

Som i de fem foregående Projekt DanseDrømme bliver forestillingen og projektets resultat en tour de force af ungdommens kraft, energi og nærvær, der sammen med både de unge og de erfarne musikere kommer ud over rampen som en uforglemmelig, skarp og medrivende totaloplevelse.

Ruster de unge

Projekt DanseDrømme stræber efter social inklusion med kunstnerisk kvalitet og er et gennemprøvet og bæredygtigt talentudviklingsprojekt med et socialt sigte. Et eksperimenterende scenekunst-projekt, hvor vidt forskellige unge med stor diversitet i alderen 14-22 år gennem et tre måneder langt forløb får chancen for at deltage i et kunstnerisk og udviklende projekt.

Projekt DanseDrømme ønsker at kvalificere, inspirere og understøtte unge i deres drømme og bidrage til højere livskvalitet, bedre livsduelighed og være med til at ruste dem til velfærdssamfundets udfordringer i fremtiden samt øge de unges interesse for og kendskab til scenekunst.

Ensomhed og ondt i livet

- Flere og flere unge føler ensomhed, utilstrækkelighed, præstationsangst og ondt i livet. Unge vil få mod og tro på at forfølge deres drømme og komme i gang med at skabe sig meningsfuld beskæftigelse eller egne kunstneriske projekter. Vi tror på, at der i et hvert ungt menneske en stemme, der vil ses og høres, fortæller den kunstneriske leder Anette Abildgaard.

Køb billet

Forestillingen i ARKENs koncertsal varer ca. en time - der er bagefter mulighed for dialog med de medvirkende og det kunstneriske team. Billetpris: 50 kr. eksklusiv entré til museet. Billetkøb via arken.dk/kalender