Unge og ældre skal bekæmpe ensomhed i fællesskab

De skal gøre en særlig indsats for at inkludere børn og unge, der er ensomme og socialt eller fagligt udfordrede, samt ældre beboere, der er ramt af nedlukningen og savner sociale aktiviteter og tilknytning til områdets øvrige beboere.

Placeringen i de almene boligområder betyder samtidig, at både familierne til de unge og de øvrige beboere kan følge med i, hvad der sker omkring kulturlaboratorierne og deltage i forskellige aktiviteter som for eksempel udstillinger.

- Det er en oplagt forlængelse af det arbejde, Turning Tables Danmark allerede udfører i Brøndby Strand. Jeg er meget glad for, at vi har fået del i Vær Med-puljen, for det giver så meget mening, at kulturlaboratoriet i Hallingparken skal være med til at bekæmpe den ensomhed, Covid-19 har forårsaget blandt både unge og ældre, siger Michael Buch-Barnes, der er formand for organisationsbestyrelsen i Brøndby Boligselskab.