Unge med misbrug i familien får hjælp af andre unge

Vestegnen - 28. november 2017 kl. 06:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 29. november starter en ny ungegruppe i tilbuddet »Dit Rum« i Glostrup. Ungegrupperne er for alle mellem 18 og 25 år, som er vokset op med misbrug af stoffer, hash, alkohol eller medicin i den nærmeste familie. Lige som Benjamin på 18 år.

Egentlig ville han ikke rigtigt starte i ungegruppen sidste år. Men her mødte han andre unge og de to tovholdere, Nini og Ronny fra Dit Rum.

»Jeg havde ikke lyst til at tale med andre om mine ting, det var jeg ikke parat til. Men jeg tænkte også, jeg var nødt til at prøve noget af, og allerede første gang, jeg var der, havde jeg ikke lyst til at gå igen,« siger Benjamin, der har haft en problemfyldt opvækst med misbrug i familien - og ikke megen støtte fra omgivelserne.

»I starten i ungegruppen tænkte jeg kun på, at jeg skulle have så meget som muligt med mig af gode løsninger, så jeg kunne komme videre med mit liv. Men det endte jo med, at jeg selv var med til at komme med løsninger. Man vil jo altid have noget erfaring og måske kan nogle af dem, der er der, bruge det til noget. Man kan jo spejle sig i de andre fra gruppen og tænke: Så er jeg ikke så forskellig fra andre,« siger han.

Tine Lydolph er leder af Dit Rum, som står bag ungegrupperne.

»De unge i Dit Rum er så seje til at lytte til hinanden og rådgive hinanden og passe på hinanden - og samtidig have det sjovt sammen. Mange af dem har gået alene rundt med deres - ofte barske - oplevelser, fordi misbruget har været familiens store hemmelighed, men i fællesskabet kan de, som Benjamin siger, spejle sig i hinanden og føle sig forståede,« siger Tine Lydolph.

Ifølge hende vil det altid påvirke børn og unge at vokse op tæt på misbrug, så en tidlig indsats er meget vigtig.

»Derfor har vi også samtaler og grupper for børn, for det kan gå ud over børnenes trivsel og udvikling, når far, mor eller større søskende har et misbrug. Man ved for eksempel, at børn, der er vokset op med misbrug i den nærmeste familie, har større risiko for at blive ensomme, udvikle PTSD og selv få et misbrug. Så det er meget vigtigt at lytte til børnenes signaler,« siger hun.

Benjamin er især glad for, at ungegruppen foregår på de unges egne præmisser.

»Det er vores stemmer, der bliver hørt i Ungegruppen. Vi styrer næsten alt. Det er fantastisk; det er dér, jeg kan falde til ro,« siger han.

Benjamin har i øvrigt også meldt sig som en af Dit Rums UngeEksperter - et panel af unge, der deler ud af deres viden og erfaringer for at gøre omverdenen klogere på at vokse op med misbrug.

Dit Rum har til huse på Bakken 1 i Glostrup. Tlf. 24 23 03 00.

Læs mere om Dit Rum på www.ditrum.nu

Dit Rum i Glostrup Ifølge Sundhedsstyrelsen vokser 122.000 børn i alderen 0-18 år op i en familie, hvor den ene eller begge forældre drikker.

Blandt de 19-35-årige er det 181.000, der er vokset op med alkoholmisbrug i familien.

Sundhedsstyrelsen har beregnet, at 33.000 mennesker har et stofmisbrug, men det vides ikke, hvor mange børn og unge, der vokser op i familier med den type misbrug.

Dit Rum er et gratis tilbud til alle børn og unge (og gravide), der lever tæt på misbrug af hash, stoffer, eller for meget alkohol eller medicin.

I Dit Rum kan man få samtaler og møde andre i samme situation i husets børne- og ungegrupper. Eller man kan blive UngeEkspert og dele ud af sin viden og sine erfaringer. Man kan også deltage i Familiegruppen, som mødes til brunch hver tirsdag formiddag; det er for gravide og mindre børn med deres forældre.

