Lukas Mitchell fra Hvidovre var specielt interesseret i studieretningen Game Design på Sydkysten Gymnasium i Ishøj.

Unge mærkede stemningen

I januar måned valfarter Vestegnens unge og deres forældre fra gymnasium til gymnasium for at finde det helt rigtig sted at fortsætte uddannelsen efter folkeskolen.

Et af de steder, der i sidste uge åbnede dørene op, er Sydkysten Gymnasium i Ishøj, hvor man kan vælge mellem både hhx, htx og stx.

Med alle tre gymnasieuddannelser har Sydkysten Gymnasium også mange studieretninger at vælge imellem. I alt har man tolv studieretninger, som spænder lige fra økonomiske og naturvidenskabelige til samfundsrettede og sproglige.

En af de nye og lidt anderledes studieretninger er Game Design, som blev introduceret på gymnasiet sidste år, og den var Lukas Mitchell specielt interesseret i. Han havde fundet vej til gymnasiet i Ishøj fra Hvidovre.

»Jeg synes det er spændende med Game Design og generelt med it, og Sydkysten Gymnasium er en af de få skoler, der har studieretningen, så jeg skulle selvfølgelig her forbi,« siger Lukas, efter han har stået og snakket med nogle af gymnasiets elever, som netop går på Game Design linjen. Snakken er gået helt naturligt, og Lukas føler sig næsten allerede hjemme.

»Eleverne er rigtig gode til at fortælle om, hvordan det er at gå her til hverdag, og hvordan tingene hænger sammen. Jeg faldt meget let i snak med dem, og jeg føler nærmest allerede, at jeg kender dem, for de er jo også gamere ligesom mig og kender de samme popkulturelle referencer osv,« fortæller Lukas.

Netop behovet for at snakke med eleverne, er en af grundende til at Lukas er taget ud til infoaften. Et er nemlig at læse om de forskellige gymnasier på deres hjemmesider og i brochurer, noget andet er at være ude og mærke stemningen, og Lukas har fået et godt indtryk af gymnasiet.

»Det er vigtigt at komme ud og opleve stemningen, for alle gymnasier lover jo lidt det samme om god undervisning og et godt miljø, så det er godt at komme ud og snakke med eleverne og finde ud af, hvad de rent faktisk synes,« siger Lukas, som generelt synes at aftenen har været både informativ og spændende, og han kan sagtens se sig selv starte på gymnasiet til sommer.

Der er ansøgningsfrist til gymnasiet den 1. marts.