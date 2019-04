Unge fra Vestegnen brillerer: Danmarks bedste i håndværk

Se billedserie Mikkel Victor Larsen fra Albertslund blev den bedste blandt tømrerne.

Vestegnen - 07. april 2019 kl. 15:53 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mikkel Victor Larsen fra Albertslund og Emil Tornøe Wang fra Glostrup strøg helt til tops, da der i weekenden blev holdt DM i Skills.

Skills er de danske mesterskaber for lærlinge i erhvervsuddannelserne, og ved DM deltog 300 lærlinge fra 43 konkurrencefag. Der er alt fra social- og sundhedsassistenter, over tagdækkere og tjenere, til brolæggere og murere.

Den ene af de to unge fra Vestegnen, der strøg helt til tops, var den 19-årige tømrer Mikkel Victor Larsen fra Albertslund.

- Det var super fedt at vinde. Jeg havde det nok lidt på fornemmelsen, for jeg var den eneste, der nåede at få opgaven helt færdig, siger Mikkel, der efterfølgende fik overrakt sin præmie af statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Nogen større fest er det ikke blevet til efterfølgende.

- Jeg skal bare have sovet. Det er altså nogle hårde dage, når konkurrencen står på, siger Mikkel Victor Larsen, som mandag kl. 06.30 møder ind hos MT Højgaard, hvor han er lærling.

Opgaven for tømrerne var at bygge dels en såkaldt katapult, dels et bord. Katapulter, også kaldet blider, blev i sin tid brugt som en slags kanoner, der kunne udslynge store sten over betragtelig afstand. De katapulter, som tømrerne skulle bygge ved mesterskabet, var ikke så store, men principperne det samme.

Mikkel Victor Larsen tror, at sejren kan give ham bedre erhvervsmuligheder i fremtiden, hvad enten det bliver som ansat eller selvstændig. Den 19-årige albertslunder er færdiguddannet til marts næste år, og så har han tænkt sig at arbejde nogle år.

- Jeg vil gerne have noget erfaring, og også tjene nogle penge. Så er det planen, at jeg på et tidspunkt vil læse videre til ingeniør, fortæller Mikkel.

Forude venter også en anden stor udfordring. Som Danmarks bedste tømrerlærling skal han nemlig repræsentere Danmark ved VM i Skills til august. Mesterskabet finder sted i Rusland.

Mikkel havde trænet intensivt op til DM i Skills, og er ikke i tvivl om, at det blandt andet var baggrunden for hans sejr.

- Det handler jo om at træne for at blive bedre, og jeg har virkelig brugt mange timer. Det bliver endnu mere, når jeg nu skal til VM, fastslår Mikkel Victor Larsen, der går meget op i hurtighed, præcision og faglig stolthed, og når han træner.

Det lå ellers ikke i kortene, at den 19-årige tømrerelev skulle blive den bedste herhjemme, da han startede på tømreruddannelsen på Next Uddannelse København. Folkeskolen havde ikke rigtig sagt ham noget, fordi det var for stillesiddende, og han havde derfor ikke den store succesoplevelse med skolen.

Men da han fik værktøjet i hænderne og skulle bygge noget, fandt han ud af, at det praktiske arbejde var det, han brændte for.

- Da jeg begyndte på uddannelsen, vidste jeg intet, og dengang var der andre elever, der kunne mere end mig. Hvis man kæmper hårdt nok, så kan man godt, siger Mikkel Victor Larsen.

Tager sejren med videre

Emil Tornøe Wang fra Glostrup, der er i lære hos VVS & Taggruppen Entreprise i Rødovre tog også en sejr ved DM i Skills og kan dermed kalde sig for landets dygtigste vvs-energilærling.

- Det er super fedt at have vundet. Konkurrencen var virkelig hård, og jeg følte mig slet ikke sikker på, at jeg ville vinde. Min nærmeste konkurrent lavede en fejl til sidst, som nok blev afgørende, men det var virkelig tæt. Da jeg blev færdig med min opgave, havde jeg fx kun fem minutter tilbage, så det kunne godt være gået galt, siger den 23-årige vinder.

- Det er først og fremmest en sejr for mig selv og noget, som er virkelig fedt at kunne tage med videre i min karriere. Vi får at vide, at vi skal være rollemodeller for branchen, og selvom det ikke er noget, jeg er vant til, så tager jeg gerne det med, tilføjer Emil Wang.

Brug for flere faglærte

DM i Skills har siden starten i 2011 udviklet sig til et kæmpe tilløbsstykke for både lærlinge, folkeskoleelever og forældre, der får et bedre indtryk af, hvad de mange erhvervsuddannelser har at byde på.

Og ifølge brancheorganisationen Tekniq Arbejdsgiverne har DM i Skills en vigtig rolle, når det gælder om at få unge og ikke mindst deres forældre til at vende blikket mod erhvervsuddannelserne.

- Finaledeltagerne er de perfekte ambassadører for vores uddannelser. Emil og hans dygtige medfinalister understreger bare, hvor langt man kan komme med en erhvervsuddannelse. Eksempelvis elektriker- og vvs-energiuddannelserne er jo både spændende og teknisk udfordrende fag, hvor man for alvor får lukket op for en lang række karrieremuligheder. Det skal vi blive ved med at fortælle de unge, der står overfor at skulle vælge uddannelsesvej, siger Tina Voldby, underdirektør i Tekniq Arbejdsgiverne, som repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal.

- Hvis vi skal holde gang i det økonomiske opsving, har vi brug for mange flere dygtige faglærte. Det er et budskab, vi ikke kan gentage for mange gange. Jeg synes i hvert fald at årets finalister har gjort, hvad de kan for at præsentere uddannelserne fra deres allerbedste side, siger Tina Voldby.