Camma, Marie, Niki og Ludvig stod bag filmen »Ingen pres«. Både deres film og alle de andre fra Brøndby Gymnasium kan ses på www.lommefilm.dk

Unge bud på en bedre festkultur

Vestegnen - 20. december 2020 kl. 18:33 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

1.g-klasser på Brøndby Gymnasium deltager i filmkonkurrencen »Drik mindre - oplev mere«. Det handler om at ændre de unges fest- og alkoholkultur.

Der er gang i festen, og der drikkes og danses.

En dreng støder til festen, og bliver straks tilbudt en drink af to piger. Han afslår, selvom han bliver presset. Fortæller at han den aften ikke vil drikke andet end cola.

Pigerne bliver enige om at hælde spiritus i hans glas, så da han bunder det glas han tror er cola, mens de andre til festen hepper, bliver han voldsomt påvirket, slingrer af sted og vælter omkuld. »Ej, gav vi ham alt for meget« griner pigerne til sidst i filmen. Med en snart af dårlig samvittighed.

Det er Camma, Marie, Niki og Ludvig, der står bag filmen, som har fået titlen »Ingen pres«.

Med filmen deltager de fire 1.g'ere på Brøndby Gymnasium i filmkonkurrencen »Drik mindre - oplev mere«, som Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag.

Idéen er at de unge, ved at optage deres egne film, reflekterer over den fest- og alkoholkultur, der er i deres egen aldersgruppe.

Camma, Marie, Niki og Ludvig oplever generelt ikke, at der er problemer med fest- og alkoholkulturen hos de unge.

- Folk respekterer, hvis man ikke drikker til en fest, er de enige om. - Og så hjælper man, hvis nogen bliver for fulde, konstaterer de. To af dem drikker slet ikke.

Budskabet i deres film er, at man ikke skal presse andre til at drikke, og at man heller ikke skal putte noget i andres drink.

- Det skal man bare ikke gøre mod andre, er deres klare budskab.

Alkohol fylder Nye tal viser, at danske unge drikker mindre, end de gjorde før i tiden og mere end halvdelen af de unge ønsker en ny og mere rummelig alkoholkultur, hvor der er plads til at drikke mindre - eller slet ikke.

- Vores undersøgelser viser, at unge oplever, at man skal drikke for at være en del af det sociale fællesskab. Men et stort flertal ønsker forandring. De vil gerne have en ny festkultur, hvor det er acceptabelt at sige nej tak til alkohol, og seks ud af ti siger, at de ikke har behov for at drikke til fester for at have det sjovt med deres kammerater, siger Peter Dalum, projektchef i Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne »Fuld af liv«.

Filmkonkurrencen skal støtte de unge i arbejdet mod en mere inkluderende festkultur, hvor høje promiller ikke er omdrejningspunktet.

Under workshoppen på Brøndby Gymnasium skulle 1.g'erne i mindre coronasikre grupper idéudvikle, skrive manuskript, tegne storyboard, filme og redigere en kort kampagnefilm på en mobil eller iPad.

Eleverne uploadede de færdige film til www.lommefilm.dk - hvor de også kan gå ind og se hinandens film.

Workshoppen afsluttede med, at eleverne stemte om, hvilken af de mange film, der skal repræsentere netop deres gymnasium i den videre konkurrence. Konkurrencens bedste film kåres i sidste ende af en jury.

Vinderen på Brøndby Gymnasium blev filmen »Bund, bund, bund«, som Julie, Frida, William og Magnus står bag.

Her er et drukspil temaet. Drengen, der er filmens hovedperson, trækker til sidst en seddel, som betyder han skal drikke seks gange. Han er så fuld, at han begynder at drikke af flasken, og filmen ender med, at han vælter ned af stolen og har det rigtig skidt.

- 1.g'erne på Brøndby Gymnasium er kommet med rigtig mange gode idéer, og de unge har virkelig reflekteret over emnet, siger Kasper Olesen fra Lommefilm, der vejleder de unge i at skabe gode, enkle film med et klart budskab.