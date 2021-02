Unge arbejder kreativt for at bekæmpe kærestevold

Digitale krænkelser i kæresteforhold kan have lige så alvorlige konsekvenser som et fysisk overgreb. Skoler fra hele landet har sat emnet på dagsordenen gennem den årlige kreative konkurrence om kærestevold. Der er indsendt 182 bidrag, og 12 klasser er nu nomineret til at vinde konkurrencen. Islev Skole i Rødovre er blandt de nominerede og de endelige vindere bliver afsløret i uge 6. Der er to hovedpræmier på 10.000 kr. og to andenpræmier på 5.000 kr. til henholdsvis klasser fra udskolingen i folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

- Sociale medier har markant ændret den måde unge kommunikerer og danner relationer på - det gælder også for kæresteforhold. Det giver nye positive mulighed for at kommunikere og være i kontakt. Men de sociale medier kan også bruges til at kontrollere eller lægge et psykisk eller socialt pres på ens kæreste. Det kan være rigtig svært at tale om, og derfor glæder det mig, at de unge har formidlet emnet både nuanceret og kreativt. Vold og krænkelser skal forebygges, og det skal være tydeligt for alle unge, at det aldrig er acceptabelt - heller ikke online, siger ligestillingsminister Peter Hummelgaard.