Se billedserie Shah Zaib Khan er vokset op i Brøndby Strand, hvor han stadig bor. Virksomheden har adresse i Glostrup. Foto: Kenn Thomsen

Ung vognmand: - Jeg synes ofte servicen er for dårlig

Vestegnen - 28. maj 2021 kl. 14:12 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

De færreste gymnasieelever ved præcis, hvad de vil, når de har fået studenterhuen på. Mange holder et sabbatår eller tager ud at rejse inden de fortsætter deres rejse mod voksenlivet.

Shah Zaib Khan vidste præcis, hvad ville, da han var blevet student fra Sydkystens Gymnasium i Ishøj.

- Jeg ville være vognmand. Jeg blev student i juni og i juli købte jeg min første vogn. Min bror var vognmand og jeg vidste, at jeg godt kunne lide at køre bil. Jeg kunne mærke, at det her er fremtiden, siger Shah, som i dag er 24 år.

I de første år kørte han som underleverandør for store transportfirmar, men han fandt efterhånden ud af, at han ville have sit eget, fordi han havde nogle ideer om at gøre tingene på andre måder end de store firmaer som DAO og PostNord.

Kunden skal ikke vente hele dagen - Jeg synes ofte servicen er for dårlig og derfor har jeg fået udviklet et særligt track and trace-system i England. Med det kan hans firma levere fra dag til dag med timeintervaller, så kunden ikke skal vente hele dagen, men kan tracke pakken hele vejen og se den nøjagtige leveringstid.

Mange lande, blandt andet Sverige, har allerede disse systemer, men de er ikke udbredt i Danmark endnu. Men jeg havde behov for at ryste posen og prøve at forny transportbranchen, for det synes jeg, der er behov for, siger Shah Zaib Khan.

Det er godt et år siden han startede transportfirmaet SRT Transport, som står for 'Scandinavian Reliable Transportation'. Firmaet holder til i Glostrup.

- Jeg kan se et klart behov for en ny måde at levere varer på. Danskerne er nogle af dem, der køber flest varer på nettet og derfor er der også behov for bedre og hurtigere levering. Der er behov for en ny måde at tænke på, siger Shah.

Shah har nu 15 ansatte, men han har ambitioner om at udvide sin vognmandsvirksomhed. Foto: Kenn Thomsen Artiklen fortsætter under billedet

Selv har han undervejs uddannet sig, så han er i stand til at drive et professionelt transportfirma. - Jeg tog først en uddannelse i vejgodstransport på teknisk Skole i Hvidovre og i 2017 gennemførte jeg en logistikuddannelse på Zealand i Roskilde, siger Shah, som ikke har det fra fremmede at drive egen virksomhed.

Iværksætterfamilie - Min far var iværksætter og det samme er min bror og min søster. Jeg er opvokset i Brøndby Strand og har arbejdet siden jeg har ung, blandt andet i Fitness World.

I dag har Shah 15 chauffører ansat og når han skal finde nye medarbejdere, foregår det indimellem via Glostrup Jobcenter.

- Vi har et tæt samarbejde med jobcentret. Hvis de har en egnet kandidat, tager vi ham på prøve. Og det er en rigtig god ordning, foær dem der virkelig vil arbejde i denne branche, tager en uddannelse og så er mulighederne gode for at blive ansat.

Shah Zaib Khan har store ambitioner om at udvide virksomheden .

- Jeg regner med, at vi om et halvt år dækker hele Sjælland og jeg håber, vi er landsdækkende om tre år, siger han.