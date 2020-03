Send til din ven. X Artiklen: Ung mand fængslet for vold: Det var ikke mig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ung mand fængslet for vold: Det var ikke mig

Vestegnen - 04. marts 2020 kl. 15:25 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 16-årig ung mand er onsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i foreløbig 13 dage, mistænkt for at have deltaget i det grove overfald fredag aften den 14. februar på Albertslund Station.

Den 16-årige nægter sig skyldig.

Under grundlovsforhøret i Retten i Glostrup nægtede han at have deltaget i vold. Han fortalte også, at han ikke kender til episoden på Albertslund Station, eller de involverede. Hvad han havde foretaget sig på aftenen for overfaldet, kunne han ikke huske.

Den 16-årige blev anholdt onsdag morgen på sin bopæl, hvor Vestegnens Politi også foretog en ransagning. Blandt andet tøj fundet på stedet, var sammen med videoovervågning fra blandt andet Albertslund Station og vidneudsagn centrale elementer for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi. Her mener man, at netop tøjet og videoovervågninger knytter den 16-årige til både Albertslund Station og overfaldet.

Selv sagde den 16-årige i retten, at han ikke kunne genkende sig selv på videoovervågningerne.

Den 16-åriges forsvarer mente, at politiet havde et spinkelt grundlag for at varetægtsfængsle den 16-årige.

- Der er ikke noget specielt ved tøjet. Det kan være hvem som helst på disse videoer, lød det fra forsvareren.

Dommeren i Retten i Glostrup vurderede omvendt, at der er en begrundet mistanke om, at den 16-årige var med på overvågningsvideoerne - og dermed til stede på Albertslund Station, hvor han skulle have sparket offeret ned. Derfor blev den 16-årige varetægtsfængslet i foreløbig 13 dage, i surrogat på en lukket ungdomsinstitution.

Politiet har sigtet alle mistænkte Den 16-årige, der nu er varetægtsfængslet, er den ene af de fire unge mænd, som onsdag morgen blev anholdt af Vestegnens Politi.

I forvejen har tre unge siddet varetægtsfængslet i sagen. To af dem fik tirsdag varetægtsfængslingen opretholdt, mens den tredje er blevet løsladt onsdag.

Med morgenens anholdelser vurderer politiet at alle gerningsmænd i sagen nu er identificeret og pågrebet.

Overfaldet på Albertslund Station fandt sted omkring klokken 21.45 fredag aften den 14. februar, og gik ud over en 17-årig ung mand fra Taastrup, der sammen med sin søster havde taget S-toget fra Taastrup til Albertslund for at handle i kiosken på stationen, idet der ikke er en tilsvarende kiosk på Taastrup Station.

Den 17-årige blev sparket og slået, og blev også forsøgt skubbet ned på skinnerne. Han forsøgte at flygte væk fra overfaldet, men en gerningsmand spændte ben for ham så han faldt.

Det 17-årige offer er stærkt mærket efter overfaldet, både fysisk og psykisk, ligesom overfaldet har skabt utryghed hos flere i lokalområdet.

Dedikerede lokalpolitibetjente Nu har Vestegnens Politi altså sat navne på alle, som politiet mener har været en del af overfaldet. Og det her lokalpolitiet i høj grad været med til:

- Det er i høj grad lokalpolitiets fortjeneste, at vi har kunne foretage disse anholdelser. Vi har dedikerede politibetjente, som har et godt personkendskab, og som ved hvad der rører sig i området, siger politikommissær Andreas Mollerup fra Vestegnens Politi.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har anholdt alle de unge, som vi mener der stod bag dette umotiverede overfald. Anholdelserne er sket på baggrund af godt efterforskningsarbejde og rigtig godt lokalkendskab, siger politikommissær Andreas Mollerup.