Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi har fået varetægtsfængslet en 17-årig ung mand, der er mistænkt for et overfald sent fredag aften på Albertslund. Den 17-årige blev anholdt på sin bopæl ved 04-tiden natten til søndag.

Ung mand fængslet: 17-årig blev overfaldet af gruppe

En 17-årig ung mand er søndag blevet varetægtsfængslet i foreløbig 16 dage, mistænkt for at have deltaget i et overfald på Albertslund Station sent fredag aften.

Den 17-årige, der er fra lokalområdet, blev anholdt af Vestegnens Politi omkring klokken 04 natten til søndag på bopælen.

Den 17-årige nægter sig skyldig, men erkender at have været på stedet.

Den 17-årige, der tidligere er dømt for vold, er fængslet i surrogat.

Overfaldet fandt sted kort før klokken 22 fredag aften, og gik ud over en 17-årig ung mand fra Taastrup, der sammen med sin søster havde taget S-toget fra Taastrup til Albertslund for at handle i kiosken på stationen, idet der ikke er en tilsvarende kiosk på Taastrup Station.

Det 17-årige offer er mærket efter overfaldet, både fysisk og psykisk.

Vestegnens Politi vurderer, at der var en gruppe på seks-otte unge, som stod bag overfaldet på den 17-årige, men det ligger på nuværende tidspunkt ikke helt fast.

Den 17-årige, som nu er fængslet, er sigtet for i forening med flere andre, at have overfaldet den 17-årige.

Den 17-årige blev sparket og slået, og blev også forsøgt skubbet ned på skinnerne. Han forsøgte at flygte væk fra overfaldet, men en gerningsmænd spændte ben for ham så han faldt.

Vestegnens Politi er fortsat i gang med efterforskningen for at finde frem til de øvrige gerningsmænd. Efterforskerne har blandt andet sikret tekniske beviser i sagen.

Vestegnens Politi vil i forbindelse med efterforskningen gerne høre fra vidner eller andre, der har oplysninger i sagen. Man kan kontakte Vestegnens Politi døgnet rundt på telefon 43861448.