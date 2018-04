Ung alvorligt kvæstet ved gymnasium

Vagtchef Thomas Mejborn fra Vestegnens Politi afkræfter alle rygter om, at uheldet har noget som helst at gøre med mandagens episode, hvor politiet mødte talstærkt op ved Sydkystens Gymnasium på grund frygt for et skoleskyderi. Men de to episoder har intet med hinanden at gøre, understreger vagtchefen.