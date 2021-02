Undersøger skyderi: Politiet massivt til stede

Vestegnens Politi er fredag morgen massivt til stede i området ved Nykær i Brøndby. Det skyldes et muligt skyderi.

Det oplyser vagtchefen på Twitter.

- Vi undersøger et mistænkeligt forhold. Vi har pt. ikke yderligere information, lød meldingen fra politiet tidligere.

Nu er meldingen, at Vestegnens Politi undersøger en anmeldelse om skud cirka kl. 7.35 fredag morgen.

Ingen er på nuværende tidspunkt meldt ramt, fortæller politiets vagtchef.

- Vi søger vidner, som måtte have set/hørt noget mistænkeligt i området omkring det tidspunkt, hvor anmeldelsen kom, lyder det fra Vestegnens Politi, der kan kontaktes på telefon 43861448.

Billeder fra stedet viser, at et større antal politibiler er rykket til stedet, og at et større område på Nykær er afspærret.