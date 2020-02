Undersøger hændelse: Politiet spærrer kryds

Vestegnens Politi har fredag eftermiddag spærret krydset mellem Roskildevej og Herstedvestervej i Albertslund for at efterforske en hændelse på stedet. Politiet afkræfter dog, at der skulle være tale om skyderi.

Anmeldelsen kom klokken 15.49, efter flere vidner havde set en form for slagsmål og tumult. Efter slagsmålet kørte to biler væk fra stedet, og der var hverken personer eller biler, da politiet kom frem til stedet.

- Vi foretager undersøgelser og efterforskning på stedet. Det virker som om nogle er blevet uvenner og har været fysisk oppe at slås, fortæller vagtchef Torben Wittendorff hos Vestegnens Politi.

- Men jeg har ikke hørt om, at der skulle være skudt, understreger han.