Uldent redesign - sæt liv i gamle klude

Det er populært som aldrig før at finde på nye måder at genbruge gamle ting og sager. På Greve Museum hopper de også med på genbrugsbølgen og holder aftenåbent, når de inviterer til "Uldent Redesign" onsdag den 12. februar.

Der er mulighed for at genbruge sin gamle, uldne striktrøje og få glæde af den på ny. Sy vanter og huer af en gammel uldtrøje sammen med tekstilformidler Trine Reffstrup, som er ekspert i at sætte nyt liv i de gamle klude. Man kan også pynte hue eller vanter med broderi.