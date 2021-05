Uheld med køretøj: På hovedet i vandet

Et mindre entreprenørkøretøj røg onsdag eftermiddag på hovedet i vandet, under arbejde ved åløbet tæt på Sadelmagerporten i Avedøre.

Der er ikke melding om personskade. Føreren var angiveligt selv i stand til at komme ud af maskinen, og blev af Hovedstadens Beredskab overgivet til ambulancetjenesten.

Hovedstadens Beredskab oplyser, at man fik meldingen klokken 14.09.

Redningskøretøjer er sendt til stedet, dels for at bjærge entreprenørkøretøjet, dels for at sikre miljøet.

Køretøjet havnede på hovedet og lækkede derfor diesel. Det er beredskabet i gang med at inddæmme i samarbejde med Hvidovre Kommune.

Arbejdet vil tage noget tid endnu, oplyser Hovedstadens Beredskab kort efter klokken 15.