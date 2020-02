En 29-årig mand er blevet idømt to års ubetinget fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i 12 år, efter et knivstikkeri i Rødovre tilbage i oktober.

Uenighed om lejlighed: Dømt for knivstik

