Se billedserie Den berømte Egon Olsen-port skal bevares. Foto: Kontraframe Foto: Kontraframe / Thorbjørn Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Udvikling af Vridsløselille Fængsel: Egon Olsen-porten skal bevares Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvikling af Vridsløselille Fængsel: Egon Olsen-porten skal bevares

Vestegnen - 09. juni 2020 kl. 07:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det summede i går af liv i det ellers for længst nedlukkede Vridsløselille Fængsel i Albertslund.

De godt 160 år gamle bygninger dannede nemlig rammen om startskuddet til en arkitektkonkurrence i form af et parallelopdrag med fem deltagende teams. Over de næste måneder skal de fem teams udarbejde hver deres projektforslag til, hvordan det 160.000 kvadratmeter store område kan transformeres til et levende boligområde integreret med det omkringliggende Albertslund.

Ved gårsdagens besigtigelse af det store område bød Albertslund Kommunes borgmester, Steen Christiansen (S) alle deltagerne velkommen, hvorefter alle teams fik en rundvisning, samt en introduktion til stedet og processen med parallelopdrag.

De fem projektforslag skal indeholde en udformning af landskab og bebyggelse, samt transformation af den bevaringsværdige del af den eksisterende bebyggelse. Det gælder blandt andet den berømte Egon Olsen-port samt den gamle fængselskirke med det karakteristiske spir.

Parallelopdraget omfatter den samlede fængselsgrund på 160.000 kvadratmeter, som forventes primært at skulle indeholde boliger og sekundært detailhandel, kontorerhverv, liberalt erhverv og offentlige institutioner. Hovedopgaven er derfor at skabe konkrete forslag til bebyggelsens udformning, placering og omfang.

Udbygning overt 5-10 år

Det er hensigten, at de bedste elementer eller delområder af parallelopdraget vil indgå i udarbejdelsen af efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner, samt en samlet masterplan for hele fængselsgrunden. Masterplanen skal danne grundlag for en etapevis udbygning af området over de næste 5-10 år.

Det er statens ejendomsselskab, Freja ejendomme, der i dag er ejer af fængselsområdet.

Lisbeth Nørskov Poulsen, udviklingschef i Freja ejendomme siger:

- Nu er de fem teams i gang og vi ser virkelig frem til at modtage deres endelige projekter. Vi håber at se nogle visionære og modige arkitektoniske løsninger og bud på nye boformer, hvor blandt andet bæredygtighed spiller en central rolle. FN's Verdensmål danner rammen for Albertslunds udvikling og derfor vil der ved vurderingen af projekterne blandt meget andet blive lagt vægt på en overordnet bæredygtighedsstrategi og sikring af eksisterende naturværdier og biodiversitet.

Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund Kommune siger:

- Albertslund står midt i en kæmpemæssig byudvikling. Vi har lige fået nyt moderne gymnasium og en masse nye boliger er på vej forskellige steder i byen. Om nogle år kommer en ny letbane og nye bydele ser dagens lys. Og nu begynder arbejdet for alvor med at udvikle og transformere det store fængselsområde. Det glæder jeg mig til, og jeg er sikker på, at det får stor betydning for Albertslund. Fængslet har en helt central fysisk placering i byen og en central betydning i byens historie.

De fem teams forventes at præsentere projekterne 31. august og 1. september, og den 18. september foregår der en bedømmelse samt offentliggørelse af projekterne. Bedømmelsen foretages af en rådgivende komité bestående af repræsentanter fra Albertslund Kommune, Freja ejendomme samt eksterne fagdommere.

Parallelt med udviklingsprocessen pågår der en struktureret salgsproces af det 160.000 kvadratmeter store byudviklingsområde, hvilket varetages af Colliers for Freja ejendomme. Forude ligger mange års tæt samarbejde mellem de fremtidige grundejere og Albertslund Kommune om udviklingen af det store og yderst centralt beliggende område midt i Albertslund.