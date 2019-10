Dekra i Brøndby bliver den eneste skole i Danmark, der tilbyder et indendørs truckkursus.

Udvider med truck- og krankurser

Dekras kursuscenter i Brøndby vil nu udvide med truck- og krankurser.

Dekra er Danmarks største udbyder af transportkurser, og det har længe været et ønske at kunne udbyde netop de to kurser.

- Truck- og krankurserne supplerer vores andre kurser rigtig godt. Som lastbilchauffør er det en stor fordel at have et truck- og/eller krancertifikat. Det glæder os derfor, at vi nu får mulighed for at tilbyde vores kursister at kunne tage alle kurserne hos os, udtaler Peter Laursen, koncerndirektør hos Dekra Danmark.

Truckkurset vil først blive udbudt på Dekras kursuscenter i Brøndby. Selvom Dekra ikke tidligere har udbudt truckkurser, har de alligevel erfaring inden for området.

- Vi har allerede god erfaring inden for området, da vi i flere år har undervist i truck på vores erhvervsuddannelse til faglært lastbilchauffør i Brøndby. At vi nu får mulighed for at tilbyde kurset til alle vores kursister, er vi super glade for, udtaler Peter Laursen.

Mens de første truckkurser allerede er planlagt, er man stadig i gang med at planlægge deres fremtidige krankurser.

På truckkurset i Brøndby kan deltagerne se frem til undervisning med nyt og moderne udstyr. Samtidig bliver Dekra i Brøndby den eneste skole i Danmark, der tilbyder et indendørs truckkursus. Kurset kommer til at foregå i en stor hal, hvor der er god plads til at lære at betjene og føre en truck samt lave alle kursets praktiske øvelser.

Den 4. november starter det første truckkursus hos Dekra i Brøndby, og interessen for kurset har allerede været stor. Dekra kan således allerede nu melde om kun få ledige pladser tilbage på deres første hold.

Dekra udbyder allerede et stort udvalg af kurser og uddannelser inden for transporterhvervet, blandt andet kørekort til lastbil, bus og taxi samt certificeringskurser til transport af farligt gods og befordring af bevægelseshæmmede.