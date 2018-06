Udslip på virksomhed: Spærringer ophævet

Vagtchef hos Vestegnens Politi, Lars Guldborg oplyser, at der var sket et brud på et rør med ammoniak inde på virksomheden. Man fik dels stoppet udslippet, dels åbnet ud til det fri, for at få fortyndet ammoniakdampene. Det var i den forbindelse, at der blev spærret af. Det var dog ikke nødvendigt at evakuere.