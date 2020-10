En 22-årig mand har fået tre års ubetinget fængsel og udvisning af Danmark, for at udnytte udsatte og sårbare borgere på Vestegnen. Han har anket dommen til Østre Landsret.

Udsatte udnyttet: Dømt for røveri og afpresning

Vestegnen - 11. oktober 2020 kl. 06:17 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 22-årig er torsdag i Retten i Glostrup blevet dømt for i 13 tilfælde at have modtaget penge fra udsatte borgere eller forsøgt på det, blandt andet ved at true med vold. Det er sket i både Hedehusene og Brøndby.

Der var tale om fem personer, som han ikke kendte i forvejen. Der var i alle tilfælde tale om personer, som i et eller andet omfang var udsatte eller sårbare. De blev enten truet med vold, hvis de ikke gav ham penge, eller det lykkedes ham at få dem til at følge med sig og hæve penge, som de så afleverede.

Der var tale om beløb på mellem cirka 2.000-4.000 kroner i de forskellige forhold.

Den 22-årige mand, der er irakisk statsborger, har nægtet sig skyldig i stort set alle anklager.

Retten i Glostrup dømte dog manden skyldig i 13 tilfælde, som handlede om røveri, afpresning og såkaldt åger. Man kan blive straffet for åger, hvis man udnytter en anden persons vanskeligheder til at opnå en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for.

Det var en længere efterforskning hos Vestegnens Politi, der var baggrund for, at anklagemyndigheden rejste tiltale mod manden.

Straffen blev fastsat til tre års ubetinget fængsel, og udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år. Den 22-årige mand ankede dommen på stedet.

Manden har siddet varetægtsfængslet siden 27. maj, og retten bestemte, at han fortsat skal være fængslet, indtil sagen er behandlet i Østre Landsret.