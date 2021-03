Alle dagtilbud i Rødovre kan se frem til flere pædagogiske medarbejdere, men de dagtilbud, der har flest udsatte børn, får flest ressourcer.

Send til din ven. X Artiklen: Udsatte børn får mest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udsatte børn får mest

Vestegnen - 31. marts 2021 kl. 12:48 Kontakt redaktionen

Alle dagtilbud i Rødovre kan se frem til flere pædagogiske medarbejdere, men de dagtilbud, der har flest udsatte børn, får flest ressourcer.

Det er kernen i den nye Rødovre-model for minimumsnormeringer. Samtidigt fremrykker Rødovre Kommune igen de planlagte minimumsnormeringer, så man igen er et år foran den plan, som Folketinget har lagt.

Folketinget har indført minimumsnormeringer, som skal sikre, at der i gennemsnit er én voksen per tre børn i vuggestuerne og én voksen per seks børn i børnehaverne. Rødovre Kommune vil i 2021 modtage lidt over 6 millioner kroner stigende til lidt over 12 millioner kroner i 2024. Det står nu klart, hvordan de ekstra penge bliver fordelt mellem institutionerne.

85 procent af de samlede ekstra ressourcer fordeles ligeligt mellem alle dagtilbud. De sidste 15 procent fordeles mellem de dagtilbud, der har flest udsatte børn. Pengene går direkte til mere pædagogisk personale. Artiklen fortsætter under boksen

Normeringer i Rødovre I Rødovre Kommunes dagtilbud er der i forvejen en bedre normering end landsgennemsnittet. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 3,1 vuggestuebørn per fuldtidsmedarbejder og 6,0 børnehavebørn per fuldtidsmedarbejder.



Rødovre Kommune vil i 2021 modtage 6,5 millioner kroner fra puljen til minimumsnormeringer stigende til forventet 12,2 millioner kroner i 2024.



85 procent af midlerne fordeles ligeligt mellem alle kommunens dagtilbud efter hvor mange børn, der er, mens de resterende 15 procent fordeles mellem de dagtilbud, der har mere end 15 procent af udsatte børn.

- Der kommer mere pædagogisk personale i alle dagtilbud, så alle børn får glæde af det. Men vi laver også vores egen Rødovre-model, så der kommer lidt ekstra personale i de dagtilbud, der har flest udsatte børn, og hvor behovet for en tidlig indsats er størst. Det giver mulighed for at sætte fokus på forældresamarbejdet, lave særlige indsatser og opdele børnene i mindre grupper i løbet af dagen - uden at ressourcerne bliver taget fra de andre børn, siger formanden for børne- og skoleudvalget i Rødovre, Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Rødovre har hele tiden været et år foran planerne på landsplan - indtil et flertal i Folketinget også besluttede at fremrykke minimumsnormeringerne med et år. Nu har kommunalbestyrelsen i Rødovre besluttet, at minimumsnormeringerne i Rødovre skal fremrykkes med endnu et år.

- Vi fremrykker minimumsnormeringerne med endnu et år, så Rødovre igen går foran resten af landet. Vi er en stærk velfærdskommune, og det er naturligt, at vi går foran, når det handler om bedre normeringer og de bedst mulige forhold for børnene, siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.