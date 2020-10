Sprogvenner er et projekt under Brøndby Kommune.

Udlændinge lærer dansk gennem hverdagssamtaler

Selvom man går på sprogskole, kan det være svært at lære dansk. Skolebænken er ofte præget af læse- og skriveopgaver, men dagligdagssamtalen med folk med dansk som modersmål er der naturligt ikke meget mulighed for. Blandt andet derfor har Brøndby Kommune startet projektet "Sprogvenner", som bringer ældre og udlændinge sammen, så de hver især kan lære af hinanden.

Sprogvennerne består af par, hvor den ene er en ældre dansker over 60 år, mens den anden er en udlænding. De to matches efter indledende samtaler, og herefter mødes de som det passer dem og snakker om stort og småt.

Fra kommunens side er man opmærksom på, at det kan være svært at få en samtale op at køre, når man har større eller mindre alders-, kultur-, og sprogforskelle, og derfor har Brøndby Kommune også sørget for såkaldte samtalekits, som hjælper samtalen på vej.