Fire mænd er blevet varetægtsfængslet, sigtet for røveri, grov vold og afbrænding af en bil. Foto: THOMAS OLSEN

Udgav sig for at være politi: Fire personer røvet

Vestegnen - 25. marts 2021 kl. 18:11 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Fire mænd i alderen i alderen fra 19-56 år er torsdag blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, sigtet for røveri, grov vold og for at have sat ild til ofrenes bil, som de stjal i forbindelse med røveriet.

De fire mænd nægter sig alle skyldige.

De fire mænd blev anholdt onsdag, da Vestegnens Politi efter en længere efterforskning slog til mod en række adresser på Vestegnen.

Grundlovsforhøret i Retten i Glostrup fandt sted bag lukkede døre, og derfor kendes de nærmere omstændigheder ikke.

Det ligger dog fast, at de er sigtet for et usædvanlig røveri i december i Ishøj. Her skulle de fire mænd i bil have stoppet en bil med to kvinder og to mænd. Ifølge sigtelsen var gerningsmændenes bil forsynet med blå blink, og to af mændene var iført politiuniforms-lignende tøj.

Under røveriet stjal de blandt andet tøj og smykker samt 140.000 kroner i kontanter, som lå i bilen med de to kvinder og to mænd. De blev tvunget til at forlade bilen, der blev stjålet af gerningsmændene, som derefter forlod stedet i to biler. Gerningsmændene er sigtet for grov vold, for at påkøre en person.

I forbindelse med røveriet affyrede gerningsmændene to skud fra en pistol, inden de forsvandt.

De fire mænd er desuden sigtet for at sætte ild til den bil, som de stjal ved røveriet. Det skete på en adresse i Hedehusene senere samme dag.

Som nævnt nægter de fire mænd sig skyldige i de alvorlige sigtelser.

Vestegnens Politi har tidligere oplyst, at sagen muligvis kan have relation til massageklinikker i Rødovre og Taastrup.