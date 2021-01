Mange unge og deres forældre kunne blandt andet høre mere om tømreruddannelsen via en online orienteringsaften. Foto: PALLE DEMANT

Uddannelsesvejledning på afstand

Vestegnen - 18. januar 2021 kl. 18:34 Kontakt redaktionen

Den seneste tid er det ikke kun tv og netflix, der har fået folk til at samle sig om skærmene i de danske hjem. Også information omkring ungdomsuddannelser har trukket mange unge uddannelsesøgende og deres forældre til skærmene.

Som følge af corona-restriktionerne har flere af landets gymnasier og erhvervsuddannelser nemlig rykket info- og orienteringsaftener over på forskellige online-medier. Det gælder blandt andet Next Uddannelse København, der har gymnasier og erhvervsuddannelser i hele Storkøbenhavn, blandt andet i Rødovre, Glostrup, Albertslund og Ishøj.

I sidste uge gik Next Udannelse live på YouTube med en infoaften for alle skolens uddannelser. Her var 757 unikke brugere inde og se infoaftenen hjemmefra, hvor de kunne høre om alt fra tømrer -og murer-uddannelser til frisør, industritekniker, 10. klasse og gymnasiet. På aftenen var det også mulighed for at stille spørgsmål til både undervisere, vejledere og elever via live-chat. Tallet for, hvor mange der så med på skærmen, er formentlig mange gange højere, idet flere utvivlsomt har set med på samme skærm.

Direktør på Next Uddannelse, Ole Heinager glæder sig over, at de uddannelsessøgende har taget det nye infoaften-koncept til sig.

- Det er fantastisk, at så mange valgte at følge med online i et for os helt nyt koncept. Det seneste år har selvsagt været udfordrende i forhold til vejledningen af kommende elever, så jeg er rigtig glad for, at vi har udnyttet teknologien til at få informeret de unge om vores mange uddannelsesmuligheder op til ansøgningsfristen den 1. marts, udtaler Ole Heinager.

Nexts gymnasier har også afholdt selvstændige orienteringsaftener i januar. Hvis man ikke fik set infoaftenen eller orienteringsaftenerne på YouTube, så er det muligt at se uddrag af dem på Next Uddannelses hjemmeside www.nextkbh.dk