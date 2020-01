Se billedserie Tobias Christensen fra Vallensbæk fik et godt indtryk af Albertslund Gymnasium.

Uddannelsesvalg: Førstegangsindtrykket er vigtigt

Vestegnen - 16. januar 2020 kl. 07:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der måtte hentes ekstra stole, da Next Albertslund Gymnasium forleden afholdt orienteringsaften. Over 500 gæster fyldte godt op i gymnasiets kantine, hvor rektor Trine Ladekarl Nellemann sammen med fire elever gav en introduktion til de fire gymnasieuddannelser hhx, htx, stx og hf.

Også det spritnye gymnasium, Vestskoven Gymnasium, som er under opførelse et stenkast fra gymnasiet, var på programmet. Det åbner til maj, og det er her de kommende elever skal starte til august.

Vigtigt at opleve stemningen

Blandt de fremmødte var Tobias Christensen sammen med sin mor. Han bor i Vallensbæk og går til dagligt i 9. klasse på Pilehaveskolen. For ham er det vigtigt at komme ud og mærke stemningen på de forskellige gymnasier, før det endelige valg skal træffes.

- Det er et stort spørgsmål, hvad man vil, når man er færdig med skolen, og jeg tror det er super vigtigt at komme ud at se så meget som muligt, så man kan få et indtryk og mærke stemningen, for førstegangsindtrykket er altid vigtigt for ens valg, fortæller Tobias.

- Det er oplagt for mig være med her, for gymnasiet ligger tæt på, hvor jeg bor, og så ved jeg, at der er en masse fra min klasse, der overvejer at gå her, tilføjer Tobias.

Stx og samfundsfag trækker

Gymnasiet i Albertslund er et af de eneste i landet, som udbyder alle fire gymnasieuddannelser under samme tag, og efter introduktionen i kantinen kunne gæsterne bevæge sig ud i forskellige lokaler på gymnasiet og høre nærmere om henholdsvis hhx, htx, stx og hf. Her fandt Tobias vej til stx-oplægget:

- Jeg er ret sikker på, at jeg skal på stx, men jeg er stadig lidt i tvivl om, hvilken studieretning og hvilke valgfag jeg skal vælge. Det bliver dog noget med samfundsfag, og jeg kan her vælge en studieretning med matematik og samfundsfag, så den overvejer jeg, siger Tobias.

Nyt gymnasium ser flot ud

Hvis Tobias vælger at søge ind på gymnasiet, så bliver det ikke i den gamle bygning i Løvens Kvarter, at han skal bruge de næste tre år. Det bliver på det nye Vestskoven Gymnasium, og selvom orienteringsaftenen ikke kunne foregå i det kommende gymnasium, så har han fået et godt indtryk af det ved introduktionen i kantinen, og når han har bevæget sig rundt i Albertslund.

- Jeg har kunnet følge udviklingen, når jeg er kørt forbi bygningen, som jo er blevet højere og højere. Det ser super flot ud, og det virker som om folk glæder sig til det, og det vil jeg også gøre, hvis jeg ender med at søge ind, siger Tobias.

Før det endelige valg skal træffes, skal han dog ud at se et par andre gymnasier på Vestegnen, men valget kan sagtens falde på Vestskoven Gymnasium. Førstegangsindtrykket har nemlig været godt.

- Jeg har fået et super godt førstegangsindtryk, og det ligger dejlig tæt på, hvor jeg bor. Så jeg kunne godt se mig selv gå her.

Albertslund/Vestskoven Gymnasium afholder endnu en orienteringsaften den 28. januar fra kl. 19.00-21.00. Her er det specifikt htx-uddannelsen, der er på programmet.