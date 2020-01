Se billedserie Uddannelsen er det vigtigste for Cecilie Daluiso Salmonsen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Vestegnen - 10. januar 2020

Cecilie Daluiso Salmonsen har netop vundet DM i svømning med alt, hvad det kræver af træning og stævner. Samtidig er hun Team Danmark-elev på Sydkysten Gymnasium i Ishøj og bliver student til sommer. Det kan til tider være hårdt, konstaterer hun.

For 18-årige Cecilie Daluiso Salmonsen har svømning altid været en stor del af livet. Hun elsker svømmesporten, og i næsten alle hendes leveår har mange timers træning i bassinet, stævner og mesterskaber været på programmet.

Fornylig blev engagementet belønnet. Cecilie vandt DM-guld i holdkappen på 4 x 50 meter fri, og DM-sølv i holdkappen på 4 x 50 meter medley.

- Det var ikke alene stort for mig, fordi det var mit første DM-guld. Det var også stort for klubben, som fik den første holdkap-guldmedalje i klubbens historie til et dansk mesterskab - det betyder rigtig meget for en forholdsvis lille klub, siger Cecilie Daluiso Salmonsen.

Hun stiller op for GTI Swim, der er en sammenslutning af de tre svømmeklubber i Tune, Greve og Ishøj.

Inspireret af topsvømmer Med på GTI-holdet var i øvrigt landsholdssvømmeren Emilie Beckmann - og hun er en del af forklaringen på, at Cecilie til sommer bliver student fra Sydkysten Gymnasium i Ishøj.

- Emilie gik selv på Sydkysten Gymnasium som elitesportselev, så hun inspirerede mig til det samme, fortæller Cecilie.

Cecilie Daluiso Salmonsen bor i det centrale Greve, så der er andre gymnasier tættere på. Det skulle imidlertid passe med den gymnasieretning, som Cecilie ønskede.

- På Sydkysten Gymnasium kunne jeg tage en hhx-studentereksamen, og det er dét, jeg ønsker. Samtidig var det nemt at tage S-toget mellem Greve og Ishøj, og jeg har kunne træne i både Ishøj og Greve, siger Cecilie.

At Cecilie Daluiso Salmonsen har kunne gå på Sydkysten Gymnasium som Team Danmark-elev, har haft stor betydning.





- Det indebærer, at der fx er afsat tid i skemaet til morgentræning, og at jeg har mulighed for fravær i forbindelse med stævner.

Samtidig har der været en god kommunikation med min lærer om opgaver, lektier og afleveringer, så jeg har kunne koncentrere mig ét hundrede procent om svømningen, når det er nødvendigt ved stævner og forberedelsen op til.

Krævende Cecilie lægger ikke skjul på, at det var været ganske hårdt at kombinere svømning på eliteplan med studierne på Sydkysten Gymnasium i Ishøj, der er en del af Next Uddannelse. Det hænger ikke mindst sammen med, at svømmere bruger rigtig mange træningstimer. Der bliver svømmet mange baner hver eneste dag, både af hensyn til den fysiske form, og for at få optimeret det tekniske i en sport, hvor få hundrededele af et sekund kan være afgørende.

Elitesports-elever har mulighed for at bruge et ekstra år i gymnasiet, for at få plads til deres sport. Den mulighed har Cecilie ikke brugt:

- Jeg valgte at tage uddannelsen på de almindelige tre år, så jeg kan gå i den samme klasse, og er en del af den fælles afslutning, når vi bliver studenter. Det lægger dog også et pres.

- Når man skal bruge så mange timer på træning, samtidig med studierne, så kræver det, at man har både hjernen og hjertet med. Man skal synes det er sjovt at træne så meget, og man skal i hvert fald ikke se det som en sur pligt, understreger Cecilie Daluiso Salmonsen.

Det har hun ikke syntes, så der har ikke været problemer med motivationen. Omvendt kan hun også mærke, at der bliver sat ting til side, når træningen er intensiv. Derfor har hun efter DM også haft en pause.

- Jeg havde brug for at kunne være mig selv, at kunne hygge mig med veninderne og gå en tur i byen, siger Cecilie. Hun udelukker på ingen måde, at hun igen får lyst til elitesvømning og den store træningsmængde.

- Så længe jeg bare kan gøre det helhjertet. Det er kravet, siger hun.

Tager et sabbatår Efter sin studentereksamen til sommer, er det planen at tage et sabbatår, tjene nogle penge og komme ud at rejse.

Og derefter regner hun med at tage en videregående uddannelse inden for matematik og økonomi. Hun har altid haft interesse for tal.

Hvad der på lidt længere sigt skal ske med svømmekarrieren, er Cecilie lidt usikker på. Det er ikke sikkert, at det er muligt at forene elitesvømningen med en videregående uddannelse.

- Jeg vil altid prioritere uddannelsen, det er det vigtigste. Jeg vil aldrig kunne leve af svømningen - det er først og fremmest en hobby. Selv om jeg elsker sporten, og den altid har været et vigtigt element i mit liv, så er mit primære fokus at få en uddannelse.