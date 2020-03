Mohammed er en blandt mange basis-kursister i Rødovre. Han kan mærke, hvordan han hver dag udvikler sig fagligt og personligt.

"Uddannelse giver mig flere muligheder i livet"

Vestegnen - 09. marts 2020

Vestegnen HF & VUC har oprettet et 14 ugers kursus, hvor Vestegnens borgere kan tage sig en basis-uddannelse og kvalificere sig til blandt andet videre uddannelse.

Mohammed Benali Benarab kommer fra Spanien og har været i Danmark i fem år. Han er sammen med 30 andre kursister i gang med dansk, dansk som andetsprog, matematik, engelsk og samfundsfag, som led i en basis-uddannelse, som Vestegnen HF & VUC, som noget helt nyt oprettede i januar måned.

Holdet blev oprettet på baggrund af en stigende efterspørgsel blandt Vestegnens borgere for at kunne tage en reel basis-uddannelse. Nu er det så blevet en realitet i Rødovre - og vil også blive bredt ud til Ishøj og Brøndby.

Mohammed har tidligere gået på sprogskole, men følte ikke at han lærte nok. Derfor aftalte han med sin mentor, at han skulle starte på basis-forløbet på Vestegenen HF & VUC.

- På sprogskolen lærte jeg ikke nok til at det kunne hjælpe mig med mit dansk. Der var undervisning få gange om ugen. Her går jeg i skolen hver dag, så her lærer jeg rigtig meget og jeg kan mærke, at jeg er blevet meget bedre til dansk siden jeg startede her i januar.

Store fremskridt Mohammed og de øvrige kursister er halvvejs i deres undervisningsforløb, men mærker allerede nu store fremskridt.

Det at der er undervisning alle hverdage, alsidigheden i fagene og et dagligt fokus på kommunikation, relationsskabelse samt det sociale gør en forskel.

- Andre folk som mig går bare der hjemme og lærer ikke noget af det. De laver ikke noget om dagen. Det er ikke et liv. Jeg går i skole. Jeg træner hver dag. Jeg nyder at stå op om morgenen. Jeg har noget at stå op til. Jeg har flere muligheder i mit liv, fortæller Mohammed.

Lige som Mohammed er der en række andre kursister, der har tilmeldt sig basisforløbet for blandt andet at blive bedre til dansk. Men kurset er ikke begrænset til borgere der har gået på en sprogskole.

- Vi ønsker med dette tilbud at skabe nye muligheder for uddannelse eller beskæftigelse for borgerne i lokalområdet. Vi forsøger at løse en samfundsmæssig opgave. Derfor er forløbet tilpasset sådan, at alle kan deltage uanset om man kommer fra en sprogskole, om man står uden job eller man ønsker at uddanne sig ved siden af arbejde, fritid etc. siger Carsten Ingolff Serup Lindbo, uddannelses- og erhvervschef.

Også i Brøndby og Ishøj Engagementet blandt basis-kursisterne er i top.

- Vi er her for at blive dygtigere og få flere veje at følge i vores liv, siger Mohammed.

Carsten Ingolff Serup Lindbo supplerer med at fortælle, at basis-pakken er en uddannelses-pakke, der åbner muligheder, og som giver blod på tanden til at lære mere og ikke mindst giver grobund for personlig udvikling.

Undervisningen giver kursisterne et markant løft og giver dem nye muligheder. Blandt andet har kursisterne mulighed for at kunne tage en 9. klasse eller 10. klasse for voksne allerede efter sommerferien.

En mulighed som Mohammed går efter, som led i hans drøm om at tage sig en håndværkeruddannelse.

Carsten Ingolff Serup Lindbo fortæller, at borgerne ved siden af de almene fag på uddannelsen, tilbydes vejledning og job-coaching samt mulighed for at få tilknyttet en mentor, som kan hjælpe med det faglige eller hjælpe borgeren med at komme i beskæftigelse og/eller mere uddannelse.

Efterspørgslen på basis-holdet, der startede i januar, var så stor, at skolen måtte afvise flere interesserende. Dog har Vestegnen HF & VUC indgået samarbejder med andre kommuner og starter derfor nye basis-hold op i midten af marts, hvor undervisningen er rykket helt ud i lokalområdet. Det betyder at man kan tilmelde sig basis-undervisning i nye flotte lokaler på Ishøj Rådhus og i Kulturhuset Brønden i Brøndby.