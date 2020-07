Se billedserie Rynket rose eller hybenrosen findes i mange af Vestegnens grønne områder, og kan alt efter årstiden anvendes til flere forskellige ting. Foto: Picasa

Ud i naturen: Sommer og den sødeste sukker på Vestegnen

Vestegnen - 16. juli 2020 kl. 13:17 Af Brøndby Naturskole Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommeren er over os, med alt hvad det nu indebærer. Mange af os skal i år holde ferien under danske himmelstrøg og mange kommer forhåbentlig til at benytte naturen, ikke mindst her på Vestegnen.

Her på Vestegnen kan vi heldigvis være stolte over at have mange forskellige naturtyper. Her kan opleves både skov, eng, mose, strand, søer og åer, som alle myldrer med både store og små dyr, samt planter i fuldt flor.

En af de aktiviteter du kan lave lige nu, både alene, sammen som familie, eller måske med børnebørnene, er prinsessesukker. Prinsessesukker er sukker lavet på hybenrosens kronblade.

Prinsessesukkeret bliver flottest hvis man benytter de lyserøde kronblade, da farven er klart mere prinsesseagtig end hvid, men smagsmæssigt har det ingen betydning.

Tag ud i dit nærområde, eventuelt ved strandparkerne som strækker sig fra Kalveboderne, og i Køge Bugt fra Brøndby Havn i den nordligste del og helt ned til Greve mod syd. Langs vandet, på bagsiden af klitterne og langs stierne, står hybenroserne lige nu i fuld blomsterflor.

Du må altid sanke, altså plukke til eget forbrug. Til en portion prinsessesukker skal du plukke cirka en 1/2 liter kompakt pakkede kronblade. Skyl dem eventuelt fri for smådyr, og sørg for at tørre dem godt, eventuelt med køkkenrulle, inden du tilsætter sukker.

Nu skal du arbejde cirka 250 gram sukker ind i bladene, det kan du gøre med fingrene, med en morter, en blender eller en foodprocessor. Det skulle gerne ende med at blive til en grødagtig masse.

Den færdige rosensukkermasse får den fineste sarte lyserøde farve, som sammen med aromaen bevares efter tørring.

Nu kan du enten brede det ud på en bageplade og tørre det i vindueskarmen over 3-4 dage. Husk at vende det undervejs, så det kan tørre ordentligt.

Du kan også tørre det i en ovn ved 125 grader til det er helt tørt. Det tager cirka 40-50 minutter, men må ikke opvarmes mere, da farven forsvinder og sukkeret kan smelte.

Når sukkermassen er helt kold, kan du brække den lyserøde sukkerklump i stykker og få store rustikke stykker, som for eksempel er velegnede til kagepynt og anden pynt på desserter og lignende.

Du kan også putte det i blenderen, så det bliver findelt. Jo mere findelt det bliver, desto lysere bliver sukkeret i farven, så pas på ikke at blende det i for lang tid.

Prinsessesukkeret er fantastisk i en kop te, til pandekagerne, eller måske til at putte i en hjemmelavet syltetøj for en mere aromatisk smag.

Om du vælger rustikt eller findelt sukker er en smagssag, men begge dele skal opbevares i lufttætte glas, og vil over tid miste lidt farve, men heldigvis ikke smag.

God fornøjelse, god sommer og velbekomme.