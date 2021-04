Se billedserie Forårsblomster i skovbunden. Foto: Mette Millner Raun

Ud i naturen: Safterne stiger på Vestegnen

Vestegnen - 02. april 2021 kl. 06:57 Af Mette Millner Raun, Naturvejleder, Ishøj Naturcenter

Det er forår, urterne pibler op af jorden, træernes knopper bulner og de spæde grønne blade titter frem. Hvide anemoner, den gule vorterod og de violette lærkespore sætter kulør på skovbunden, fugle kvidrer, bygger rede og lægger æg.

Safterne stiger på Vestegnen, også i løvtræerne.

Træerne har ellers været i en slags dvale hele vinteren, men nu skal der saft og kraft ud til de snarligt udspringende blade. I birketræet stiger saften så kraftigt, at du kan tappe den og drikke den.

Det er fra marts til maj måned, hvor birkebladene springer ud, at der er den største saftstigning. Hvis du skærer en gren over, vil saften fortsætte med at piple ud af gren-enden.

Smag på saften. Den smager sødt. Saften er en blanding af det vand som birketræet trækker op fra jorden og sukkerstoffer fra birketræet. Artiklen fortsætter under billedet

Tap birkesaft Hvis du vil forsøge dig med at tappe birkesaften, skal du finde dig en gren der er 1,5 - 2 cm tyk og som sidder tæt på stammen.

Skær den af, og stik grenens ende ned i en flaske. Bind flasken fast på grenen med sejlgarn.

Nu vil birkesaften piple ned i flasken. Lad flasken hænge et døgns tid og se hvor meget saft der er løbet i.

Saften fra birketræet kan drikkes som den er, den smager dog ekstra godt når den er kølet af.

Lav birkesirup Har du tappet en større mængde saft, kan du forsøge dig med at koge den ind til en sirup, så kommer den til at smage sødere.

Det er meget simpelt, for at lave ca. 50 ml birkesirup, skal du bruge ca. 5 liter birkesaft.

o Hæld saften i en gryde og bring den i kog.

o Skru ned på middelvarme, så saften koger, men ikke for voldsomt.

o Lad det koge til saften er blevet til en tyk masse og køl den af.

Birkesirup smager dejligt som tilbehør til desserter. Artiklen fortsætter under billedet

Den sunde saft I gamle dage brugte man birkesaften til folkemedicin.

Birkesaft skulle være rigtig sundt, det indeholder alle de næringsstoffer, som birken skal bruge for at vokse - f.eks. fruktose, glukose, frugtsyrer, aminosyrer, C-vitaminer, kalium, kalcium, fosfor, magnesium, mangan, zink, natrium og jern.

Genkend birketræet Birketræet bliver tit sammenlignet med en ung pige. Det må være den lyse bark og de fine tynde grene.

Der er to forskellige arter af birk i Danmark - dunbirk og vortebirk. Grundlæggende ligner de hinanden ret meget. De bliver begge mellem 25 og 30 meter høje. Deres bark er hvid og skaller af i tynde flager, når træerne bliver ældre. En gammel birk kan blive cirka ½ meter i diameter, hvis du måler den i brysthøjde. Vortebirk har lange tynde grene der hænger ned. Dunbirk har grene der stritter op i luften, som hos andre træer.

Birketræets hvide stamme Der findes en rigtig sød fabel om, hvorfor birken har fået sin hvide stamme:

Før der kom farve på verden, var alting hvidt. Det var skovnisserne sure over, for de gik hele tiden ind i træerne. Derfor gav Gud dem farver, så de kunne male skoven. Nisserne syntes, der var alt for mange farver, så de hældte nogle af dem sammen, bl.a. gult og blåt. Det fik de en masse grønt ud af, som de malede alle bladene med. De hældte også andre farver sammen og fik noget forskelligt brunt og gråt. Det malede de på træernes stammer og grene.

Men da de til sidst kom til birketræerne, opdagede de, at de havde brugt al malingen. De måtte nøjes med at tørre deres pensler af på barken, så den fik et par mørke striber og pletter her og der. Derfor er birketræernes stammer hvide.