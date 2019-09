Send til din ven. X Artiklen: USA møder Rødovre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

USA møder Rødovre

Vestegnen - 15. september 2019 kl. 14:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To folkelige og farverige kunstnere mødes nu på Heerup Museum i Rødovre i en dialogudstilling, der trækker friske tråde mellem Danmark og USA.

Kraftfulde malerier samt keramiske og grafiske værker af den dansk-amerikanske kunstner Gert Mathiesen (1951-2013) præsenteres for første gang på et dansk kunstmuseum, og Heerup Museum glæder sig til at vise hans værker i inspirerende samspil med en af Danmarks store billedkunstnere: Henry Heerup.

Udstillingen »DK - US, Heerup & Mathiesen« er skabt i samarbejde med Gert Mathiesens hustru, billedkunstner Pamela Smilow, og giver publikum mulighed for at dykke ned i to kunstneres fascinerende liv og værker. Trods adskillelse i livsbane og tid har Heerup og Mathiesen en sammenfaldende interesse for livets store spørgsmål, som de ses indlejret i det enkle hverdagsliv, og de udfolder denne interesse i spændingsfeltet mellem det genkendelige motiv og den frie maleriske udfoldelse.

Fra sin base i New York udviklede Gert Mathiesen sit eget kunstneriske udtryk i en sammensmeltning af de danske rødder og indtryk fra den hektiske hverdag i storbyen. Mathiesen voksede op i Esbjerg og var oprindeligt uddannet som keramiker fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding. Efter at være emigreret til USA i 1986 kastede han sig for alvor over maleri og grafik, og fik i den sammenhæng stor glæde af den nordiske og folkelige billedtradition, som Heerup og hans generation havde båret frem årtier tidligere.

Heerup blev en inspirationskilde for nye generationer af kunstnere, heriblandt Gert Mathiesen, hvis værker er hentet til Heerup Museum fra USA, hvor de tidligere har været vist på blandt andet det danske generalkonsulat i New York, Museum of Danish America (Elk Horn), Google (San Francisco), Hammond Museum (NY), The Scandinavian Heritage Foundation (Portland) og EXPO Chicago.

Heerup og Mathiesen skabte begge værker med en enkel farvestærk symbolik, der anvendte fortidens udtryksformer i en moderne visuel kontekst. Udstillingens samlende tråd er den stærke og vedrørende fortælling om menneskets eksistentielle grundvilkår, som den kendes fra en lang række kulturer. Det enkle, men kraftfulde formsprog fra såvel helleristninger og kalkmalerier som vikingetidens båndornamentik udgør fælles inspirationskilder, der kan spores på tværs af materialer og teknikker.

I deres søgen efter et forståeligt - eller folkeligt - udtryk benytter Heerup og Mathiesen almenkendte symboler som træet, fuglen, blomsten, kroppen m.m., der træder frem i eksplosioner af farver og former for at aktivere beskuerens følelser og fantasi.

Heerup Museum ligger på Kirkesvinget 1 i Rødovre.

Man kan i øvrigt læse mere på www.heerup.dk