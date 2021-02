Tyve boltrer sig på byggepladser

- Det er desværre et problem, vi ser alt for ofte. Faktisk er det største problem den tid, der går, mens det stjålne udstyr bliver erstattet. Tid, hvor arbejdet på byggepladsen ofte må stå stille. Og det kan få store økonomiske konsekvenser for de virksomheder, der rammes, siger Morten Nilsson, formand for Tekniq Arbejdsgivernes regionale råd for Region Hovedstaden, som repræsenterer el-, vvs- og metalvirksomhederne i regionen.

- Der er altså stadig store udfordringer på byggepladserne. Eksempelvis installatørerne skal naturligvis gøre, hvad de kan for at beskyttet sig ved fx at mærke udstyret og sørge for, at det låses forsvarligt inde, når arbejdsdagen er slut. Men det er også afgørende, at bygherrerne gør mere for at beskytte byggepladserne mod ubudne gæster - eksempelvis gennem bedre indhegning, lys på pladsen om natten eller vagtpatruljering, siger Morten Nilsson.