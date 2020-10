Tyv tog benene på nakken

Det var natten til fredag den 23. oktober, klokken 02.46, at en villaejer opdagede, at en tyv var i færd med at begå indbrud i hans hus på Sydkærsvej i Hvidovre, hvilket fik tyveknægten til at tage benene på nakken med sit udbytte; et par it-enheder.