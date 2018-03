En indbrudstyv blev tirsdag overrasket af beboerne i et hus i Glostrup. Vestegnens Politi var fremme to minutter efter. Og onsdag formiddag fik tyven en såkaldt straksdom. Foto: THOMAS OLSEN

Tyv kom lynhurtigt i fængsel

Vestegnen - 14. marts 2018 kl. 17:24 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var fart over feltet, da en 36-årig mand fra Glostrup tirsdag aften blev taget midt under et indbrud, og allerede onsdag formiddag fik en dom på tre måneders fængsel i Retten i Glostrup.

Den 36-årige mand var brudt ind i et hus i Glostrup, ved at bryde et vindue op med en spade. Mens gerningsmanden befandt sig i huset, kom beboerne hjem. Tyven løb lige i armene på beboerne, som tilbageholdt ham og ringede med det samme til Vestegnens Politi. Det var tirsdag aften kl. 19.37. En patrulje fra Vestegnens Politi var fremme på stedet blot to minutter efter, og anholdt manden.

Onsdag klokken 11 blev den 36-årige af anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi stillet for en dommer i Retten i Glostrup. Her tilstod han, og han fik en straf på tre måneders ubetinget fængsel. Retten i Glostrup bestemte også, at den 36-årige skulle sendes til direkte afsoning.