Tvunget til sejr i finale

Vestegnen - 25. april 2019

Når Brøndby Volleyball Klubs volleyligakvinder torsdag aften går på banen hjemme i Brøndby Stadionhal1, er kravet en sejr. Ellers ryger guldmedaljerne.

Tredje DM-finale forløb nemlig ikke som Brøndby Volleyball Klubs forsvarende mestre ønskede sig. I Ny Holtehal blev det til et 1-3 nederlag, hvor to af sættene kun blev tabt med mindst mulig marginal.

Dermed har Holte to sejre, mens Brøndby har en sejr, i finaleserien som spilles bedst af fem kampe og det er dermed tvingende nødvendigt for Brøndby at tage sejren torsdag aften den 25. april kl. 19.00 i Stadionhal 1, hvis de skal presse serien ud i en afgørende femte kamp på mandag den 29. april kl. 19.00 i Ny Holtehal.

Brøndby fik en rigtig skidt start på første sæt, hvor de havde svært ved at få spillet til at hænge sammen og kom bagud med 2-7. men som sættet skred frem kom der styr på det og især Manuela Johnsen viste gode takter. Brøndby fik lukket hullet og fik faktisk en lille føring på 19-17, men herefter blev det kun til et enkelt point i hver rotation, mens Holte i to af rotationerne fik tilkæmpet sig et ekstra point i nogle drabelige dueller og kneb sig foran og tog sættet med 25-23.

Kampen fortsatte med stor jævnbyrdighed i andet sæt. Holdene skiftedes til at have minimale føringer frem til Holte-føring på 22-20, hvor Brøndby vandt bolden og sendte Mette Breuning til serv. Den pressede hun så godt, at Holte fik problemer og Brøndby tog fem point i træk, til stillingen 25-22.

I tredje sæt faldt Brøndbys spil fuldstændigt fra hinanden. I de to Holte-søstre, Nikoline og Mikala Mogensens server, gik Holte først til 8-2 og herefter til 16-4. Brøndby fik samlet en del op på spillet, men det store forspring var ikke til at indhente, så det blev kun til en kosmetisk forbedring inden sættet endte 25-15 til Holte, så forspringet var skrumpet ind fra tolv point til syv point.

Det noget forbedrede spil fortsatte ind i fjerde sæt og det så ved Brøndbyføring på 18-14 også ud til at det måske ville lykkes at presse kampen ud i et afgørende sæt, men Holte fik kæmpet sig tilbage og fik kontakt ved 19-19. Det var ikke fordi spillet fra Brøndbys side var skidt. Faktisk gav de to hold publikum en masse gode dueller, men desværre gik det rigtig galt for Brøndby med serven i fjerde sæt. I de tre første sæt havde der i alt været fem servefejl, hvilket er inden for det acceptable, men i fjerde sæt blev det til hele syv servefejl, hvoraf de tre faldt i de sidste fire rotationer og det er unægtelig svært at vinde en topkamp, hvis man på den måde forærer modstanderen syv point.

Nu skal Brøndby så i den fjerde kamp vise, at der er styr på det mentale og at de også i de pressede situationer kan præstere det flotte og effektive spil, som man ved de kan, Så i Brøndby håber man der skal spilles en femte finale den 29. april og at guldet stadig vil befinde sig på Vestegnen.