En række kommuner på Vestegnen sætter turbo på den lokale klimaindsats, for at levere en grøn fremtid for de kommende generationer.

Turbo på den lokale klimaindsats

Vestegnen - 22. november 2020 kl. 10:36 Kontakt redaktionen

Brøndby, Hvidovre og Rødovre er tre af 46 nye kommuner, der nu skal sætte turbo på den lokale klimaindsats. Albertslund og Høje-Taastrup er i forvejen en del af klimapartnerskabet DK2020.

Med deltagelsen tilslutter kommunerne sig målsætningen om at være klimaneutrale inden 2050, og kommunerne forpligter sig til at udarbejde en solid lokal klimahandlingsplan, der skal sørge for, at kommunen både forebygger og tilpasser sig klimaforandringerne.

Kommunerne skal arbejde med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40.

Bag DK2020 står Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Realdania.

Klimaet i fokus - At vi skal i gang med udvikle en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, er utroligt glædelige nyheder, som hele kommunalbestyrelsen bifalder. For vi skal sætte et grønt aftryk på fremtidens Brøndby, og det får vi det bedste afsæt for nu. Vi har i forvejen klimaet i fokus i den nye strategi Brøndby 2030. Vores borgere pegede på klimaet som et vigtigt fokusområde, da vi lavede strategien - så vi er sikre på, at vi også har en masse engagerede borgere bag os, når vi skal arbejde os hen imod at blive en klimaneutral kommune. Vi kan forhåbentligt vise, at en mindre forstadskommune på Vestegnen kan gøre en stor forskel og være med i front for at løse klimaudfordringerne, siger Brøndbys borgmester Kent Magelund.

Også Brøndby Kommunes miljøchef ser frem til de nye store opgaver, der venter.

- Vi er umådeligt glade for at være udpeget til at være en del af "DK2020 - klimaplaner for hele Danmark". Nu skal vi i gang med et ambitiøst arbejde for at Brøndby kan være klimaneutral i 2050. Vi skal blandt andet se på, hvordan vi som en fuldt udbygget kommune kan sikre bæredygtig energi, når vi ikke kan udlægge store områder til fx solceller og vindmøller, fortæller miljøchef i Brøndby Kommune, Kathleen Kjærulff.

Nødt til at handle I Hvidovre arbejdes der allerede med en række klimaindsatser, blandt andet med konkrete planer for håndtering af store regnmængder ved skybrud og sikring mod stormflod.

Hvidovre er samtidig en klima-kommune og har forpligtet sig til at sænke energiforbruget med to procent om året,

- Det glæder mig, at vi i Hvidovre nu markerer os som en superambitiøs kommune i forhold til arbejdet med klimaplaner. Det er et langt, sejt træk, der peger 10-20-30 år ud i fremtiden, men vi er nødt til at handle, inden det er for sent. Meget gør vi allerede, men samtidig kan vi som kommune ikke klare det alene. Vi har brug for alle byens borgere og virksomheder, og jeg ser frem til at samarbejde med foreninger, frivillige, borgere og erhvervsliv om at sætte Hvidovre på klima-landkortet og bidrage til en grønnere fremtid for de næste generationer, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

For at lykkes, skal der blandt andet arbejdes med grøn fjernvarme, isolering af huse og produktion af vedvarende energi.

Den største udfordring Rødovre er parat til at sætte turbo på den lokale klimaindsats - blandt andet gennem en klimahandlingsplan, der lever op til den internationale Parisaftale, og hvor målet er, at Rødovre inden 2050 skal være netto nul-udledende af drivhusgasser.

- Hvis vi vil bevare kloden, som vi kender den, og give den videre i ordentlig stand til de kommende generationer, bliver vi nødt til at handle. Klimakampen er den største udfordring i vores tid. Hvis alle byer og kommuner tager initiativer i den rigtige retning, kan vi sammen gøre en kæmpe forskel. Vi går forrest og viser vejen i Rødovre, siger borgmester Britt Jensen.

Fælles ramme Med DK2020-projektet sikres det, at kommunerne får en fælles ramme for klimaarbejdet, og at man planlægger indsatser og opgør resultater ud fra den samme metode.

Og netop samarbejdet er afgørende, mener Realdania.

- Konsekvenserne af klimaforandringerne er allerede hverdag i landets kommuner og regioner. Og det er lokalt og regionalt, at mange af udfordringerne konkret kan løses. Derfor har de danske kommuner og regioner en absolut nøglerolle i klimakampen. I DK2020 spiller de tæt sammen, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det unikke samarbejde, vi har fået op at stå her, vil skrive verdenshistorie. Og det vil inspirere både klimaaktører her i landet og internationalt, hvor medlemmerne af det bynetværk C40, som DK2020 udspringer af, i den grad kigger mod de danske kommuners klimaarbejde, siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.