Turbo på den lokale klimaindsats

Vestegnen - 19. november 2020

Rødovre Kommune er netop blevet udvalgt til at være med i projektet "DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark". Dermed sætter Rødovre turbo på den lokale klimaindsats - kommunen skal være med til at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til den internationale Parisaftale.

Rødovre Kommune har sat sig et ambitiøst mål: Inden 2050 skal Rødovre være netto nul-udledende af drivhusgasser. Vejen derhen bliver en ambitiøs, lokal klimahandlingsplan og et tæt samarbejde med en række andre kommuner. Projektet hedder DK2020 og er støttet af Realdania, Kommunernes Landsforening og landets fem regioner.

Rødovre er kommet med i den første ansøgningsrunde. I forvejen er Albertslund og Høje-Taastrup med.

- Med DK2020-projektet sikrer vi, at vi i kommunerne får en fælles ramme for vores klimaarbejde, der gør, at vi planlægger indsatser og opgør resultater ud fra den samme metode. Det bliver en kæmpe fordel for os fremadrettet i forhold til at sikre, at vi når vores målsætninger. Jeg ser frem til, at vi kommer i gang med arbejdet. Det haster, hvis vi skal sikre, at der også er en mangfoldig og bæredygtig planet til vores børn og børnebørn, siger formand for kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden og borgmester i Albertslund kommune Steen Christiansen (S).

Blandt de nye kommuner i DK2020 er, foruden Rødovre, også Brøndby og Hvidovre.

- Hvis vi vil bevare kloden, som vi kender den, og give den videre i ordentlig stand til de kommende generationer, bliver vi nødt til at handle. Klimakampen er den største udfordring i vores tid. Hvis alle byer og kommuner tager initiativer i den rigtige retning, kan vi sammen gøre en kæmpe forskel. Vi går forrest og viser vejen i Rødovre, siger borgmester Britt Jensen.

Baggrunden for DK2020 er rapporten "Deadline 2020", som det internationale bynetværk C40 udgav sammen med konsulentbureauet Arup i 2016 i kølvandet på Parisaftalen. Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Den peger samtidig på, at op til 40 procent af Parisaftalens mål kan nås ved at gennemføre de rette klimaindsatser i verdens byer og kommuner.

- Konsekvenserne af klimaforandringerne er allerede hverdag i landets kommuner og regioner. Og det er lokalt og regionalt, at mange af udfordringerne konkret kan løses. Derfor har de danske kommuner og regioner en absolut nøglerolle i klimakampen. I DK2020 spiller de tæt sammen, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det unikke samarbejde, vi har fået op at stå her, vil skrive verdenshistorie. Og det vil inspirere både klimaaktører her i landet og internationalt, hvor medlemmerne af det bynetværk C40, som DK2020 udspringer af, i den grad kigger mod de danske kommuners klimaarbejde, siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.