Trygge rammer: Butikscentre klar til åbning

- Vi har brugt ventetiden på at klargøre centrene til den nye virkelighed, vi alle møder. Det er vigtigt for os, at alle får mulighed for at besøge centrene på en sikker og forsvarlig måde, og vi vil gøre vores yderste for at sikre trygge rammer for alle, fortæller Eva Handest, kommerciel direktør i Danske Shoppingcentre P/S, som står bag blandt andet Glostrup Shoppingcenter, Hvidovre C, Ishøj Bycenter og City 2.