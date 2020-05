Tre mænd er varetægtsfængslet, mistænkt for at have frarøvet en mand cirka 120.000 kroner i kontanter på en p-plads i Hvidovre.

Truede sig til stort kontantbeløb: Tre mænd fængslet

Ifølge sigtelsen mod mændene skulle de have tildelt offeret slag og spark, og truet ham med en pistollignende genstand, til at aflevere de 120.000 kroner i kontanter. Vestegnens Politi anholdt torsdag fire mænd i sagen, og fredag blev de af anklagemyndigheden stillet for en dommer i Retten i Glostrup med krav om varetægtsfængsling. Tre af mændene blev varetægtsfængslet i fire uger. Det drejer sig om to mænd på 21 år fra København og en 20-årig mand fra Ishøj. Den fjerde mand blev løsladt.