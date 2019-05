Retten i Glostrup har bestemt, at en 43-årig mand skal i fængsel efter en sexchat med en person, som han troede var en 13-årig pige. Foto: Bjørn Armbjørn

Troede det var en 13-årig pige: Mand dømt for sex-chat

Vestegnen - 28. maj 2019 kl. 17:48 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 43-årig mand fra Hvidovre skal i fængsel for at krænke en fiktiv person, som han troede var en 13-årig pige.

Bag den opdigtede 13-årige pige stod en voksen kvindelig journalist.

Den 43-årige mand kontaktede i første omgang den fiktive 13-årige pige i et chatforum. Derefter fortsatte kontakten i halvanden måneds tid på Skype, og her tog beskederne en drejning. Indholdet i mandens beskeder bliver mere og mere grænseoverskridende, og han sender også intime fotos af sig selv til den person, han tror er en 13-årig pige. Blandt andet derfor er han blevet dømt for at blufærdighedskrænke den fiktive person.

Den 43-årige mand og »pigen« aftalte et møde. I stedet for at møde en 13-årig pige, bliver manden anholdt af Vestegnens Politi, og hans lejlighed i Hvidovre bliver ransaget for at sikre blandt andet elektroniske spor. Det viser sig, at den 43-årige mand er i besiddelse af 122 fotos og 83 videoklip med børneporno

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi tiltalte den 43-årige mand for forsøg på samleje og andet seksuelt forhold til, hvad han troede var en 13-årig pige.

Manden nægtede sig skyldig i forsøg på samleje. Han erkendte, at han var bevidst om pigens alder, og at han havde aftalt at mødes med hende - men han nægtede, at han på noget tidspunkt ville foretage sig noget seksuelt sammen med pigen.

Omvendt lykkedes det anklageren at løfte bevisbyrden for, at manden havde haft til hensigt at have sex med den fiktive 13-årige pige.

Retten i Glostrup dømte den 43-årige mand skyldig, og straffen blev på otte måneders fængsel, hvoraf de to måneder skal afsones. Den 43-årige mand, der ikke har siddet varetægtsfængslet under sagen, er desuden dømt til at få sexologisk- og misbrugsbehandling. Den 43-årige mand har taget betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.

- Jeg er tilfreds med, at der er sket domfældelse efter anklageskriftet i denne sag. Sagen viser, at det ikke ændrer straffen, at der har været tale om en fiktiv person, hvis det kan godtgøres, at gerningspersonen havde til hensigt at være seksuelt sammen med et barn, siger anklager Julie Skovgaard fra Vestegnens Politi.