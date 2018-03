Tricktyve luret af: 70-årig tog sin pung tilbage

To tricktyve måtte flygte, da de tirsdag var blevet afsløret i et tyveri mod en 70-årig kvinde på Industriskellet i Ishøj. Vestegnens Politi søger oplysninger.

Det var tirsdag den 20. marts kl. 12.15, at den 70-årige kvinde fra Ishøj blev udsat for et tricktyveri på Industriskellet i Ishøj, efter hun havde været inde at handle i et supermarked.