Tricktyve leverede pengene tilbage

Midt- og Vestsjællands Politi fik mandag klokken 13.38 en anmeldelse fra personalet på en restauration på Hundige Strandvej om, at de kl. cirka 13.10 havde haft besøg af to mænd, der havde bestilt to øl. Ved betaling havde mændene forvirret personalet på meget, at de havde fået 400 kroner for meget retur i byttepenge.