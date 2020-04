Tricktyv snød 94-årig: Politiet søger vidner

En 94-årig kvinde havde lukket en ukendt kvinde ind i sin lejlighed, idet hun påstod, at hun var fra "rengøringen". Personen gik hurtigt igen, og den 94-årige opdagede senere, at diverse kontanter var stjålet.

Trick- og gadetyve er snu og finder på mange påskud for at stjæle på gaden eller i hjemmet. Vestegnens Politi opfordrer borgerne til at følge nogle enkle råd for at beskytte sig mod de langfingrede: