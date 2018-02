Vestegnens Politi vil gerne have oplysninger om to tricktyve i Glostrup.

Tricktyv med krumbøjet ryg

Klokken 17.10 modtog politiet en anmeldelse om, at en 72-årig kvinde fra Glostrup havde været udsat for et tricktyveri. Hændelsen skete på Hovedvejen i Glostrup, hvor en mand og en kvinde pludselig stoppede hende for at spørge om vej til det nærliggende Glostrup Hospital.