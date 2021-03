Mundbind er et krav i Ishøj Bycenter, lyder det fra Vestegnens Politi.

Tre mænd sigtet for manglende mundbind i bycenter

Til gengæld kan det have konsekvenser, hvis man ikke retter sig efter de anvisninger, som centerpersonale og coronaguider kommer med.

Det er meldingen hos Vestegnens Politi, der især i Ishøj er meget synligt til stede på grund af det høje smittetal. Det er ikke sådan, at politipatruljerne deler bøder ud til højre og venstre for fx manglende mundbind, der skyldes en forglemmelse.

Det skete i weekenden, hvor tre mænd på 31, 33, 34 år blev bortvist fra Ishøj Bycenter af Vestegnens Politi, fordi de ikke bar mundbind/visir, og i den forbindelse blev de sigtet for overtrædelse af bekendtgørelsen om krav om mundbind.

Vestegnens Politi slår fast, at der er krav om mundbind i hele Ishøj Bycenter. Politiet kommer med meldingen, efter der har været diskussion om mundbindskravet gælder i Ishøj Bycenter, fordi nogle af centrets gange er en del af stisystemet.

- Det er Vestegnens Politis vurdering, at der skal bæres mundbind/visir i Ishøj Bycenter. Vestegnens Politi indgår i et tæt og godt samarbejde med Ishøj Kommune og Ishøj Bycenter i denne forbindelse, og vi har en god dialog med alle samarbejdspartnere om, at der skal bæres mundbind/visir i bycenteret. Hvis man ikke retter sig efter dette, når man bliver vejledt om det af centerpersonalet, kan man blive sigtet af politiet, lyder det fra Vestegnens Politi.