En 26-årig mand fra Litauen er mistænkt for et indbrud i Hvidovre, og nu er han varetægtsfængslet.

Tre måneder efter indbrud: Mistænkt anholdt i luften

Vestegnen - 28. oktober 2020 kl. 18:04 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 26-årig østeuropæisk mand er blevet varetægtsfængslet foreløbig frem til den 6. november, mistænkt for et indbrud for tre måneder siden i Hvidovre. Han nægter ethvert kendskab til indbruddet.

Det fandt sted på Rosmosevej i Hvidovre den 25. juli i år, hvor der blev stjålet blandt andet elektronik og smykker. Vestegnens Politi sikrede spor og gik i gang med en efterforskning. Det førte blandt andet til, at man kunne koble dna-spor til den nu mistænkte og varetægtsfængslede mand fra Litauen - som dog ikke var lige til at finde. Politiet sørgede dog for at informere blandt andet lufthavnen om, at de efterlyste ham.

Søndag aften, den 25. oktober rejste han ind i Danmark via lufthavnen, og da han var efterlyst af Vestegnens Politi, blev han anholdt. Dagen efter sørgede anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi for at fremstille den 26-årige i grundlovforhør i Retten i Glostrup, og selv om han nægtede sig skyldig, bestemte dommeren, at han skulle varetægtsfængsles.